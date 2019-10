Venezolanos consideran absurdo que comerciantes no reciban dólares con defectos

(10 de octubre del 2019. El Venezolano).- Las divisas que circulan en el país a través de negocios formales o informales, no están destinadas a ser depositadas en ningún banco. Las personas que compran o venden artículos y servicios en dólares, deben poner los billetes de nuevo en circulación.

Por este motivo, Jorge Botti, ex presidente de Cosecomercio y de Fedecámaras, afirmó que es una tontería a la hora de recibir los billetes, exigir que no tengan ningún doblez o que no estén gastados.

Los billetes en dólares que circulan en nuestra desvencijada economía pasan de una mano a otra y a otra y a otra. No hay un “banco receptor” final

Luis Oliveros, economista, dijo a El Nacional que hay cuatro factores que están permitiendo la entrada de divisas al país; remesas familiares, bonificaciones salariales en dólares, prestación de servicios fuera de Venezuela y gastos de ahorros.

En el proceso de adaptación en el manejo de bolívares y dólares surgió un inconveniente entre los comerciantes: «No aceptar dólares con algunos defectos».

Al estar Venezuela en una dolarización no oficial, las divisas llegan con daños mínimos como rayones, desgaste por antigüedad o deteriorados.

Resulta imposible cambiar los billetes viejos por nuevos, porque la nación no puede imprimir y tampoco ha formalizado el uso de la moneda en el país.

También ocurre que algunos establecimientos no reciben bajas denominaciones.

En este punto, Botti dice que «es un absurdo no recibirlos por pequeños defectos… Si usted es comerciante, no le complique más la vida a la gente.», finalizó el empres¡ario.