Columna Verdades y Rumores por Darwin Chávez: "Tesis Zapatero" ¿Aprovecharla? ¿Desecharla?

TESIS ZAPATERO. Cada día surgen más evidencias sobre el interés del régimen de construir una salida a la crisis, usando sus “maneras y formas” que son alejadas de toda lógica. Tal como lo expliqué estaría en marcha la ejecución de la “Tesis Zapatero” y que consiste en una recomendación que el cuestionado expresidente de España les hizo, cuando les propuso crear su propia cesión del poder para garantizarse que no serían perseguidos y mantener así una imagen de demócratas que les permitiera sobrevivir ante el asedio internacional. El oficialismo sigue dando pasos en ese sentido, pero es importante analizar qué está haciendo y debe hacer la oposición mayoritaria. Hasta ahora pareciera que Juan Guaidó y sus aliados políticos han sabido leer los acontecimientos. Más allá de la propaganda oficial en torno al acuerdo con la “falsa” oposición, hay una estrategia en marcha que nos pudiera conducir a un acuerdo político que permita comenzar a resolver el conflicto y la crisis mediante elecciones ¿Qué debe hacer la oposición? Lo inteligente es no desechar de antemano lo que proponga el oficialismo y tratar de usarlos a favor de los intereses del país. Por ejemplo, si el TSJ anula la decisión que declara el desacato de la Asamblea Nacional aprovechar y de esa forma legitimar las acciones del Parlamento y Guaidó, para que ese poder público tenga el mayor protagonismo en la resolución de la crisis. Y si el oficialismo, tal como está anticipado, lleva la renovación del CNE a la AN ¿Qué deben hacer? Aprovechar para depurar el sistema electoral que no sólo implica la salida de Tibisay Lucena y sus acompañantes en la directiva. Este punto es importante porque una limpieza total en el Poder Electoral permitiría recuperar la confianza de la mayoría en el voto. Es claro y evidente que el oficialismo no ganaría ninguna elección que sea limpia y creíble, pero de eso hay que convencer a una mayoría de venezolanos que quiere elecciones, pero no con el actual CNE. Pero, además si el oficialismo propone elecciones ¿Qué hacer? Si se limpia el CNE se debe presionar para que no sólo sean comicios parlamentarios, sino generales que incluya la Asamblea Nacional pero también al Presidente. Y quizás hasta podemos ser más arriesgados y que se haga una elección que también incluya a gobernadores y alcaldes. Esas sería un proceso electoral que relegitime a todos los cargos de elección popular. Si todo esto es posible aprovechando la estrategia del régimen ¿Se debe desechar esta posibilidad de una salida política? Creo que no. Eso por supuesto choca contra los intereses de quienes desde una oposición radical hablan de una salida inmediata y de la venganza contra todos los chavistas. Es comprensible que existan sectores con este pensamiento, pero es incomprensible que en medio de su radicalización no piensen en alternativas más viables. La salida de fuerza no está a la vista en Venezuela. La acción militar internacional sigue perdiendo importancia ¿Qué deben hacer esos radicales? Creo que racionalizar su análisis y sumarse a una oportunidad que no debe ser desaprovechada ¿Se puede construir una salida partiendo de la estrategia oficialista? Es posible, aunque no es sencilla. Es importante no seguir desechando un acuerdo político y mucho más rechazar negociaciones reales. Hay que actuar con inteligencia y no seguir haciendo política desde el estómago.

“NICOLASITO”. Me informan que la presión de Estados Unidos y otras naciones, sobre todo europeas, contra Nicolás Maduro Guerra, alias “Nicolasito”, aumentará en los próximos días con el fin de ir desmantelando la red de negocios turbios que ha construido en varios continentes. La información que tienen los gringos abarca las cuentas y propiedades que tienen los integrantes de la red en Francia, España, Rusia y China con las cuales han legitimado el dinero que han obtenido a través de las compras masivas de alimentos y de la comercialización de oro, coltán y otros metales raros extraídos del Arco Minero. Al parecer tienen precisión de las empresas que son las fachadas “legales” de los guisos. Hay compañías registradas en paraísos fiscales, pero también en Rusia y China. Lo han hecho así para evadir las sanciones y porque creyeron que con eso escondían el dinero, pero aparentemente estaban bastante errados. Las empresas que usan como fachada se dedican a diversas áreas. Van desde petróleo, hasta casinos online. Cuando eso se destape paulatinamente, mostrarán un complejo entramado de corrupción. Pero además de los negocios ilícitos, los gringos están tras la pista de las vinculaciones de “Nicolasito” con la guerrilla colombiana del ELN. Recordemos que ese grupo guerrillero maneja la principal empresa que arropa la explotación en una zona importante del Arco Minero. Y también recordemos que el ELN es una organización terrorista, por lo que las vinculaciones con ellos interesan no solo a EEUU, sino también a Colombia. “Nicolasito” es un objetivo de EEUU y en eso están trabajando arduamente.

GUISO MARCA MR. Una de las cosas que hay que reconocerle a Manuel Rosales es que cuando se le mete un guiso en la cabeza, no hay quien se lo saque. Su ambición es desmedida y voraz. El problema es que eso le nubla su razonamiento y le hace cometer errores que son costosos. El no busca ninguna solución a la crisis eléctrica, sino una solución a su ansiedad por acumular dinero y más dinero ¿Quieren una prueba? Hagamos un recuento de la propuesta de la barcaza, para luego caer en su último movimiento en esa búsqueda incesante de dinero. Recordemos que Rosales desde hace varios meses carga una alharaca con una barcaza eléctrica. Eso siempre despertó mis sospechas, porque este señor no hace nada de gratis. La semana pasada revelé su verdadero interés. Resulta que la fulana barcaza tiene un valor de US$XX cantidad de millones, pero el la quiso vender a la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$XXX cantidad de millones ¿Quieren saber el tamaño real del guiso? Pues Manuel Rosales se embolsillaría más de US$60 millones libres de polvo y paja. La realidad es que esa barcaza está casi a nivel de chatarra, pues tiene muchos años de uso y apenas tendrá, según expertos consultados, una operatividad de 40%. Pero además de eso, la cosa esa está en Singapur o sea que su traslado para Venezuela sería lento y por demás costoso ¿Quieren un dato más? Bueno, resulta que Rosales a través de Fernando Blasib, a quien el pujó para colocar como encargado de negocios en la embajada de Venezuela en Washington, viene haciendo contacto con grandes empresas fabricantes de plantas de generación eléctrica ¿Para qué? Previendo que le sea imposible “meter” la compra de la barcaza, busca acuerdos con esas empresas a cambio de dinero para “favorecerlos” y que les compren a ellos en el marco del plan humanitario para atender la crisis eléctrica en el Zulia que contaría con financiamiento de la CAF. Blasib está buscando esas reuniones para ofrecer la mediación de Rosales a cambio de pagos muy sustanciosos en dólares o euros. Lo que MR y su emisario parecen no conocer, es que la única forma que la CAF ponga la plata, contrate y pague es a través de una licitación internacional en la cual Rosales no podría meter sus pezuñas. MR parece creer que esas licitaciones las puede manipular como hizo siempre cuando era Gobernador o Alcalde. Lo otro que parece desconocer ese dúo dinámico es que las empresas serias no caen en esa trampa, porque no pagan “coimas” para ganar contratos porque tienen parámetros éticos muy rígidos. Y las que aún se prestan lo hacen con casos muy particulares, porque el caso Odebrecht cambió esa práctica. Rosales no es pendejo y sabe que tiene que buscar meterse en el guiso de las plantas de arranque rápido que es la propuesta más viable que ha surgido para atender los apagones en el estado Zulia, aunque no pierde la esperanza que le compren la barcaza ¿Se fijan el interés que tiene Rosales en la crisis eléctrica? Cuando cerraba esta columna me escriben desde la sede de UNT en el sector Las Mercedes en Maracaibo, para advertirme que “las agallas le crecieron al hombre” porque está buscando que, en vez de una, sean dos las barcazas para que el guiso sea más grande. Eso significaría más de 120 millones de “pelucas californianas” a favor de la familia Rosales ¿Pelucas californianas? Si, ese es el nombre clave con el cual un acólito e incondicional de MR se refiere a los dólares.

INFORME. Me llegan detalles sobre las indagaciones que los gringos tienen montadas sobre el general, Gustavo González López, actual director del SEBIN y brazo ejecutor de los deseos de Diosdado Cabello. Este alto oficial ha logrado construir un patrimonio bastante sustancioso gracias a sus negocios con contratos y además con los cobros en $ que hace a los interesados en alguna diligencia a favor de detenidos en el Helicoide que es un centro de torturas. Los gringos han identificado que este militar tiene tres testaferros. Uno de ellos vive en Panamá y se da una vida de lujos que cualquier verdadero empresario millonario envidiaría. Pero los principales cuidadores del dinero de González López son dos familiares muy cercanos. Hagamos un corto ejercicio y anoten estos dos nombres: Berta González López (hermana) y Enrique González López (hermano). Ahora hagamos otro ejercicio y borren esos nombres y anoten estos: Carolina Mariño Vegas y Enrique Weffer ¿Todos son socios del general? No, son los mismos familiares porque éstos al llegar a Estados Unidos se cambiaron de identidad para intentar evadir las sanciones de EEUU, pero lo que ellos no saben es que si bien tienen nuevas identidades, sus viejos nombres quedan registrados. Me dicen que las autoridades federales están recopilando más información sobre la hermana y hermano de GGL, con el fin de “apretarlo” en el momento adecuado. Ellos creen estar a salvo, pero lo que no saben es que les están respirando en la pata de la oreja.

PLAN. Apartando la ambición de Rosales y sus intenciones de influir en el plan de atención humanitaria a la emergencia eléctrica en el Zulia, si este logra concretarse implicaría al parecer dos etapas. Una primera, tiene que ver con la instalación de unas ocho plantas de arranque rápido en Termozulia y Ramón Laguna lo que paliaría de inmediato el déficit de generación y distribución. Lo interesante es que esas plantas de arranque rápido están disponibles porque los fabricantes las tienen en inventario, ya que no son equipos fabricados a la medida. Con eso resolverían casi que de inmediato, mientras se acometen los trabajos de fondo para reactivar ambos centros de generación. Este proceso es más lento pero se calcula que colocando el talento humano adecuado y comprando todo lo necesario en un plazo de 5-7 meses se reactivarían Termozulia y Ramón Laguna. Ese plan tiene dos obstáculos. El primero es nacional y es que el régimen y la oposición coincidan y lo pongan en marcha. Y el segundo es internacional ya que todo depende que Donald Trump firme unas exenciones en las sanciones para habilitar esa inversión de la CAF y la participación de empresas especializadas.

RETARDO. Aunque me parece importante que Juan Pablo Guanipa haya sacado el tema de la crisis eléctrica del Zulia y lo haya llevado al Parlamento en Caracas, creo que eso debió hacerlo con mayor anticipación. La información que tengo y que expliqué en la columna pasada es que ese plan humanitario, con financiamiento de la CAF para atender la catástrofe eléctrica zuliana, tiene varios meses rodando y no había conseguido apoyo de la dirigencia opositora, quienes alegaban que eso ayudaba al régimen. No se si Guanipa estaba entre los que se oponían al plan, pero era importante que él liderara una lucha que sólo le importa a los zulianos quienes son los más afectados. Sacar el tema del Zulia es un acierto, tardío, pero acierto al fin, porque el país político debía sensibilizarse ante la emergencia. Ahora bien, la jugada de convocar a una gran marcha zuliana hacia Caracas es interesante, pero riesgosa porque podría fracasar sobre todo porque hay quienes van a jugar a que sea un fracaso rotundo, porque un éxito le daría mayor protagonismo a JPG. Tengo entendido que están evaluando cuál es la mejor vía para elevar el clamor de los zulianos ante el resto de la nación.

DESOBEDIENCIA. Me cuentan que desde Caracas llegó una orden a los militares en el Zulia, en la cual les obligaban a abandonar las estaciones de servicio ante las múltiples quejas sobre los cobros en $$. La orden no sólo aplica a militares, sino también a los policías regionales y municipales. Luego de varios días de girada la instrucción, ni militares ni policías se han retirado ¿Por qué no lo han hecho? Porque el control de la menguada distribución de gasolina en el Zulia y especialmente en Maracaibo es un tremendo negocio. Es un buen guiso en $$ para los militares que manejan el llenadero de Bajo Grande y también para quienes tienen el deber de organizar el suministro de gasolina, pero lo que hacen es cobrar para permitir el ingreso de clientes VIP en las “bombas”. Omar Prieto sabe muy bien de la orden y no hace nada para que se cumpla. Ese es un negocio que implica a altos, medios y bajos oficiales. Es una cadena que será difícil de desmantelar. Al cierre me indican que, en vez de desaparecer el control de policías y militares en las estaciones de servicio, este aumentó porque ahora la presencia es conjunta entre la policía y la GNB, lo que trajo como consecuencia un incremento en las “tarifas” que cobran los susodichos para la atención VIP. Quien quiera evadir la cola de varios días, debe pagar $40, o sea $20 para cada “banda”. Es tan grave la situación con la distribución de gasolina, que el lunes 07/10 a eso de las 11AM se armó una pelea colectiva en la estación de servicio El Carmen, ubicada en la avenida Las Delicias. Me cuentan que aquello parecía una batalla de esas que salen en las películas sobre el Imperio Romano ¿Por qué el zafarrancho? Porque la cola no se movía desde hacía dos días y como era de esperarse sólo ingresaban los que pagaban en dólares a policías y militares. Señor Gobernador Omar Prieto ¿Qué tiene que decir al respecto?

PARALIZACIÓN. Me informan mis amigos de PDVSA que la producción en la Gerencia de Occidente está casi paralizada en tu totalidad ¿Por qué? Porque los patios de tanques que almacenan crudo están hasta el tope y no aguantan más envíos. Me reportan que Bajo Grande, Puerto Miranda, Ulé, Tía Juana y Rosa Mediano están full capacidad y La Salina está casi en su punto máximo. Eso ha provocado que por ejemplo Petroboscan, empresa mixta en sociedad con Chevron, haya paralizado sus operaciones. Esto ocasiona que los pozos tengan que ser cerrados de forma segura para que no sigan bombeando petróleo, pero si eso no se hace adecuadamente puede generar accidentes. La otra preocupación es que pozo que se cierra, pozo que se sedimenta y su recuperación necesitará de nuevas inversiones. Los amigos que aún me quedan en PDVSA tienen una explicación para el colapso de los inventarios y es que los rusos tienen dos semanas que no se llevan su cuota, lo que aumentó las reservas almacenadas en esos tanques ¿Por qué los rusos no se han llevado su petróleo? Hay dos hipótesis al respecto. La primera, que es una estrategia de Rusia para generar mayor colapso en PDVSA y así hacerse más imprescindibles para el régimen, buscando sacar mayor provecho que el obtenido hasta ahora. Y la segunda, que por cierto tiene menos afectos, es que los rusos están teniendo problemas para encontrar tanqueros que se lleven el crudo a raíz de las sanciones de Estados Unidos. Sea cual sea la razón, las dificultades son cada vez mayores en PDVSA.

JOYERÍA. Un Nuevo Tiempo sigue sumando “joyas” a su dirigencia. Este viernes 11 de octubre Manuel Rosales le da la bienvenida a Vidal Prieto en un acto en Machiques de Perijá ¿Y quien es Vidal Prieto? Este señor es un chavista que fue alcalde de ese municipio en el período 2008-2012 y lo que hizo fue desastres en esa Alcaldía. Entre sus “obras” está el haber expropiado y posteriormente destrozado una planta de asfalto para que la Gobernación del Zulia, en aquel momento en manos de Pablo Pérez, no pudiera hacer obras de vialidad en la zona. Este “disidente” chavista sólo tiene los votos de él, sus familiares y del vigilante del galpón que tiene en Machiques. O sea que no suma nada y más bien resta, porque ese efusivo recibimiento abre aún más las heridas entre Rosales y el exalcalde adeco, Alfonso “Toto” Márquez. Rosales sigue engordando su joyería particular en UNT.

ENCHUFADO. Desde la Costa Oriental del Lago me informan que la flota de PDVSA terminó de morir y que están usando las lanchas, gabarras y remolcadores de una empresa colombiana que fue contratada por PDV Marina. Esa compañía usa tripulación en su mayoría colombiana y panameña. Sus servicios se pagan en dólares y hasta ahora no ha habido problemas con los pagos. Eso genera suspicacias partiendo de la falta de liquidez de Petróleos de Venezuela ¿Quién les paga? ¿Los rusos? Esa es una primera sospecha, aunque me aclaran que los camaradas de Rusia no tienen nada que ver, por ahora, con PDV Marina. La presunción que tiene mayor asidero es que la misma PDV Marina le paga puntualmente a esa empresa colombiana. Y ahora viene la pregunta más interesante ¿De quién es el guiso? ¿Quién o quiénes son los enchufados que están detrás de eso? Eso tiene que ser un negocio turbio para que le paguen sin dificultades, tomando en cuenta la fama de mala paga que tiene PDVSA y su actual situación financiera.

ECUADOR. Cuando terminaba esta columna la situación en Ecuador tendía a empeorar. Es evidente que detrás de las manifestaciones que han paralizado a esa nación está Rafael Correa y sus aliados del chavismo. Es muy notoria la participación de agitadores de oficio en las protestas. Es muy palpable que hay incluso apoyo logístico, como lo demostró un diario ecuatoriano al mostrar las imágenes de camionetas cargadas con alimentos y bebidas que eran distribuidas entre los manifestantes ¿De dónde sale eso si se supone que todo es espontáneo? Ya sabemos de dónde proviene ¿Qué tan grave es la situación? En lo personal temo que el gobierno de Lenín Moreno está prácticamente caído ante la presión. El traslado de los poderes a Guayaquil es un error y más bien parece la capitulación casi que final ¿Por qué está caído? Es bueno recordar que Ecuador tiene una larga historia de inestabilidad política y en esos episodios los grupos de indígenas han tenido mucho protagonismo. Este tipo de eventos son cíclicos en América Latina, sobre todo porque los gobiernos supuestamente progresistas esconden sus desastres dentro de burbujas de aparente éxito social y económico, pero cuando llegan gobiernos más sensatos y pretenden enderezar los entuertos, caen en planes de ajustes que conllevan medidas muy impopulares. Eso en parte es lo que está ocurriendo en Ecuador y lo que ocurre en Argentina. Lo pernicioso es que luego los mismos “progresistas” aprovechan el descontento popular por las medidas de ajuste con el fin de regresar de nuevo al poder y eso está ocurriendo en Ecuador y también en Argentina. Eso puede ocurrir en Venezuela. Por eso nuestros liderazgos políticos y también económicos deben mirarse en ese espejo ¿Por qué? Porque cuando el oficialismo abandone el poder el desastre que dejará es de tal magnitud, que se necesitará de un plan de ajuste social y económico que traerá consigo medidas poco populares ¿Cómo evitar que lo de Ecuador y Argentina se repita? No soy economista, pero creo que el plan de ajuste debe ser gradual y además muy consensuado con todos los involucrados para evitar inestabilidad.

SECUELAS. Sigue sin resolverse el conflicto que originó la petición de Omar Prieto de cerrar el Retén de Cabimas. Recuerden que en la columna de la semana pasada expliqué todos los detalles y que el problema había trascendido hasta ser un nuevo episodio de los enfrentamientos de OP con el general Néstor Reverol. Como secuela, OP ha suspendido las reuniones de seguridad de los lunes y no avisó a los involucrados, sobre todo a los militares. Pareciera que Prieto quiere evitar más fricciones con el tema hasta tanto éste se resuelva.

LISTAS ESCOLARES. Me escriben desde la Secretaría de Gobierno del Zulia. Lo primero, me dan las gracias porque luego de publicado el comentario sobre las bolsas de comida en la pasada columna, el viernes aparecieron las mismas y fueron entregadas al personal. En relación con los kits escolares me informan que por orden de Omar Prieto la repartición comenzaría por las escuelas y luego al personal de la Gobernación. El problema es que el Ministerio de Educación no envió más kits y por eso se teme que no alcance para los hijos del personal de la gestión de OP.

MALESTAR. Mucha molestia hay entre el personal de la Gobernación del Zulia por los pésimos sueldos, los retrasos de hasta tres días en el pago de las quincenas y la eliminación de algunos beneficios que recibían. Por ejemplo, al personal del Palacio de Los Cóndores les quitaron el almuerzo que les daban para mitigar los efectos de la crisis. Por otro lado, las bolsas de comida solo traen pasta, aceite y muchas, pero muchas lentejas, pero desaparecieron el arroz, leche, harina, azúcar y atún. Asimismo, no hay agua potable para el consumo y tampoco papel para imprimir los documentos que se generan en la gestión. Esas carencias chocan con el uso de camionetas de lujos para los privilegiados de la gestión y el masivo uso de escoltas. Por cierto, le informo a Omar Prieto que quienes más se quejan son aquellos que fueron trasladados desde la Alcaldía de San Francisco.

SÍNTOMA. Hace varios días se produjo un hecho que parece normal en la Venezuela actual, pero que es un síntoma del retroceso que vive el país ¿Qué ocurrió? Bueno, que la empresa Directv cerró su única oficina en Maracaibo que estaba en la intersección de Santa Rita con la calle 72. Eso se traduce que la única vía para resolver problemas o aclarar dudas es la atención telefónica. Eso es parte de la involución que se vive gracias al chavismo.

DENUNCIA. Me escriben vecinos de la urbanización Caminos del Doral para denunciar las arbitrariedades de la señora madre del Director de Gestión Urbana de la Alcaldía de Maracaibo, Daniel Boza. La ex esposa de Tony Boza pretende manejar a su antojo la distribución de las cajas Clap y su última manipulación tiene que ver con el servicio de recolección de basura, porque ella pretende que sólo se lleven la basura de aquellos vecinos que ella selecciona. Pero además de eso, mientras toda la urbanización pasa calamidades por la escasez de agua, a la señora nunca le falta el preciado líquido porque siempre recibe agua en un camión de la municipalidad marabina ¿Cómo se llama eso?

INTER. Recibo mensajes de varios clientes de la empresa Inter quejándose del pésimo servicio que les prestan. Explican los denunciantes que se quedan sin servicio, en algunos casos por el robo de cables, pero Inter nunca responde sus reclamos. Lo peor es que pretenden que el usuario pague sin tener servicio. Algunos suscriptores que tienen domiciliado el pago a su cuenta bancaria o TDC, les cobran a pesar de tener un reclamo en marcha. Y aquel que informe que quiere retirar el servicio que no está recibiendo, le advierten que primero deben pagar la deuda ¿Quién pone coto a los abusos de Inter en Maracaibo?

AUSENTE. Omar Prieto casi no visita el Palacio de Gobierno, porque le fastidia conseguirse con los yucpas que casi todos los días van a pedir comida, ya que les garantizaron esa ayuda y nadie les da la cara.

Darwin Chávez|@darwinch857|darwinch67@gmail.com