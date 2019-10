La ilegalidad de anclar el sueldo al petro

(07 de octubre el 2019. El Venezolano).-En declaraciones ofrecidas a El Nacional, el economista explicó que esta medida viola tanto al artículo 12 de la Constitución nacional como al número 3 de la Ley de Hidrocarburos.

La normativa legal establece: «Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, o cualquiera sea su naturaleza existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público».

Lea también: Sector empresarial venezolano trabaja al 15%

Esto quiere decir que el petro desde su creación no tiene ningún respaldo real. El petróleo no puede ser la base de la criptomoneda, por no estar amparado bajo ningún concepto en las leyes del país.

Lea el trabajo completo en El Nacional.