Guaidó: Tenemos un plan para sacar a este país adelante

#MásTemprano Presidente (E) de Venezuela, @jguaido , desde el Mercado de Chacao: Muy pronto vamos a realizar una convocatoria para el pueblo de Venezuela, hay que estar atentos. Si logramos consolidar y construir mayoría, no tengo duda que vamos a lograr la solución. . “Hay una emergencia humanitaria compleja y hoy estamos aquí buscando a los venezolanos porque tenemos a la mayoría para salir de la crisis”, agregó luego de recorrer también el Mercado de Caricuao. - ¡Sintoniza nuestro canal! 🇺🇸 A nivel nacional en Estados Unidos a través de: Comcast, Spectrum, Bluestream, Atlantic Broadband, Sling TV y VIVOplay. - 🇻🇪 Si estás en Venezuela conéctate a nuestra señal en vivo en: Youtube/tvvenezuela . . . #TVVNoticias #TVVenezuela