A Timoteo Zambrano no le importa un lavado de imagen del régimen, si los acuerdos surten efecto

(03 de octubre del 2019. El Venezolano).- Un acuerdo entre el oficialismo y un sector de la oposición ha dado un sacudón al tablero político actual, luego de semanas de conversaciones y discusiones entre el grupo de Guaidó y el madurismo, no solo en Oslo, sino en Barbados. Ahora, bajo seis puntos el diputado, Timoteo Zambrano por el partido Cambiemos y otras organizaciones políticas han puesto toda su fe en este nuevo mecanismo.

Para los partidos mayoritarios esta jugada oxigena al chavismo, creando el mote de "falsa oposición" a aquellos que firmaron el acuerdo. Juan Guaidó en rueda de prensa tildó la acción de "acto irresponsable".

La firma se dio el 16 de septiembre en la Casa Amarilla, sede de la cancillería, justo un día después que el presidente encargado diera por concluido el ciclo de diálogo con el oficialismo, producto de la falta de compromiso y garantías.

Sin embargo, para Timoteo Zambrano quien conversó con El Venezolano News lo importante es volver a trazar una ruta que de fin al conflicto político. "Es un derecho de todos los venezolanos y nosotros como moderados hemos planteado una visión distinta, basada en acuerdos parciales que tenga una perspectiva de solución".

Para muchos, en especial para la sociedad venezolana fue una sorpresa esta decisión y por eso han señalado al parlamentario de "traidor".

Estas conversaciones habrían empezado hace dos o tres meses, según lo informado por Zambrano, quien explica que poco le importan los apodos que le coloquen. "Todos esos insultos vienen de personas extremistas y en las redes sociales hay que revisar un poco para darse cuenta que son robots los que hacen esos ataques. Nada de eso me suma y que venga de la boca de otros políticos no me afecta, porque es un mensaje que no dice nada. Soy un político con 43 años de experiencia. Buscas mi nombre en internet y te sale una historia, muchos no cuentan con eso".

La famosa firma del acuerdo, fue inmortalizado con una fotografía de Timoteo Zambrano sonriendo tímidamente con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Este acuerdo se basa en lo siguiente.

1- Regreso del oficialismo al Parlamento

2- Conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral

3- Liberación de presos políticos

4- Canje de petroleo por ayuda humanitaria

5- Reafirmar la soberanía del territorio en reclamación

6- Rechazo a la aplicaciones de sanciones contra el país.

No pasaron muchas horas hasta que comenzaron a verse los primeros resultados. La liberación del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano y el retorno del Polo Patriótico al parlamento días después muestran la efectividad de esta medida. Para el diputado es vital este regreso porque dotaría al Poder Legislativo de la mayoría calificada, y así llevar a cabo los cambios en el CNE. "Esto seria a corto plazo y daría confianza a la ciudadanía".

Hasta la fecha, esos son los cambios logrados, no obstante el jefe de Cambiemos expresa que se encuentran trabajando en otros aspectos de los acuerdos como el regreso de los diputados en el exilio.

Pero, aunque el regreso del oficialismo al hemiciclo del Palacio Federal Legislativo fue celebrado por Guaidó, como una legitimación parcial del poder que se encuentra en desacato desde ( ), la desconfianza sigue galopante.

No obstante, Zambrano admite que siempre habrá un margen de dudas "En la medida que normalicemos y generemos confianza el uno en el otro, las cosas mejorarán. Ningún proceso en el que hay acuerdos está totalmente garantizada su efectividad. Muchas veces hablamos del otro lado, pero de nuestro lado también hay que cooperar, pero la prepotencia es de tal magnitud".

Que exista un acuerdo de este tipo significa que ambas partes deben cooperar. El acuerdo deja claro en qué trabajaría el madurismo, pero no queda tan claro la posición contraria. Ante esto Zambrano dice "Ofrecemos gobernabilidad, es lo único que le podemos ofrecer. La oposición no puede ofrecer nada más, solo estabilidad y gobernabilidad al no apoyar medidas que entorpezcan el avance de estos acuerdos".

Timoteo Zambrano siempre ha sido muy crítico con el tema de la ayuda internacional que ha recibido el interinato de Guaidó, refiriéndose a estos apoyos como una "mera injerencia", palabra utilizada también por el madurismo. A juicio de estos, naciones como Estados Unidos han querido tomar decisiones en el país que solo le competen a los venezolanos.

"Esto es una mesa manejada íntegramente por venezolanos. No hay injerencia internacional. Vemos la ayuda internacional como cooperación, no como un mandato. Fue un error meter la geopolítica internacional. Con las sanciones será difícil hacer mucho. Yo no quiero esa injerencia".

Algo que ha recalcado el parlamentario es su deseo por disminuir la polarización que existe en Venezuela, pero para otros sectores dichos acuerdos han acentuado las fracturas en las filas opositoras dividiéndola en dos grupos, los firmantes (MAS, Cambiemos, Avanzada Progresista) y los no firmantes que siguen el mandato de Guaidó, del cual prefiere no opinar porque quiere unión reivindicando que los tratados son la vía de despolarización, por eso los invita a unirse y a firmar. Recientemente el pastor evangélico y excandidato a la presidencia, Javier Bertucci se sumó a la propuesta.

Zambrano está totalmente confiado de este mecanismo, asegura que el venezolano quiere ir a unas elecciones libres y dirimir sus diferencias en las urnas, pero hay un importante grupo de ciudadanos que piensan distinto a él y a su alianza que conglomera a unos tres millones de votantes según explicó el diputado.

"Hay un sector pequeño que no quiere, pero cuando ves de cerca, esos no viven en Venezuela"

Al legislador poco le importa si en el camino o al final de estos procesos el chavismo termina con la imagen lavada. "No tengo nada que ver con eso. Si tenemos nuevo CNE, órganos reconocidos, presos políticos libres y logros en el campo social eso es grandioso. Qué me importa si el gobierno se lava o no la cara con eso".

Hay una clara preocupación dentro de Zambrano. Que estos acuerdos sean la última oportunidad de la sociedad por recobrar la democracia, afirmando que es una responsabilidad de todos los venezolanos ese compromiso.

"No podemos amanecer sin acuerdos y más con todo lo que hemos vivido. Sin ellos caemos en una anarquía total. Hay que incorporar a todos para sacar juntos al país adelante".