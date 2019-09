Conindustria pidió cambios económicos estructurales para dar confianza

(30 de septiembre del 2019. El Venezolano).- Adán Célis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), ratificó que la contracción económica continúa ocasionando cierres de industrias ante la escasa demanda, las fallas en los servicios públicos y la ausencia de seguridad.

Estas declaraciones las ofreció en una entrevista en el programa de Eduardo Rodríguez en la que afirmó que "mientras esa situación no se resuelva, que al final todo termina en que tiene que haber un cambio de paradigma y de modelo económico, vamos a seguir perdiendo empresas y empleos”.

Asimismo, consideró que el anuncio del vicepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami, de que 2020 es el “año del nuevo comienzo económico” es más de lo mismo si no se generan cambios estructurales para “transmitir confianza a los agentes nacionales y extranjeros”.

“Hay que buscar una diferencia, nuevos actores que vean un cambio de modelo”, aseveró.

Enfatizó que los industriales no se oponen a las importaciones “lo que estamos pidiendo es que se hagan de forma legal, que cumplan los requisitos de ley, tanto los aranceles como los permisos de sanidad se deben cumplir”.

Insistió en que la devaluación de la moneda, la fuerte caída del consumo con industrias trabajando al 15% y adicionalmente con productos importados entrando al país sin cumplir las normas básicas crean “una serie de distorsiones que hacen que la industria compita de forma desfavorable”.

“Sin cambio de esquema no habrá confianza y sin confianza no habrá inversiones y por lo tanto no vas a tener un sector industrial fuerte ¡No podemos convertirnos en una economía de tercera!”, apuntó.

Celis alertó que “la gente se está yendo del país ante la falta de oportunidades y se necesita confianza”.

Con información de Unión Radio