Polémica declaración del Dip. Edgar Zambrano: No cree, no quiere, no busca y critica una intervención militar como alternativa pues sería el fracaso de la política Ver Vídeo

El recientemente liberado diputado Edgar Zambrano, marco una de las tendencias de la opinión en Venezuela, al conocerse su opinión en cuanto a una presunta intervención militar. Para muchos críticos es el fundamento de su liberación, por cierto no plena. Sin embargo, el también vicepresidente de la Asamblea Nacional, ha sido reiterativo en la opción de la "buena política" como instrumento, en consecuencia rechazó que emplee una opción militar como una solución a la crisis que vive el país. Zambrano dijo que poner en marcha la opción militar en Venezuela es reconocer el fracaso de la política.

#28Sep El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano (@edgarzambranoad), expresó su rechazo a la opción militar como solución a la crisis venezolana y aseguró que apostar por esta medida significa reconocer el fracaso de la política. pic.twitter.com/Y7QzfvPBFH — VPItv (@VPITV) September 28, 2019

“Como político no puedo permitir y no puedo permitirme que a través de un pretexto de esa naturaleza el país viva una intervención militar que no es deseable para nadie. Tenemos que resolver los problemas entre los venezolanos y a mucha gente no le gusta este discurso”, dijo el diputado que hasta hace unos días era un preso político del régimen de Nicolás Maduro.

Zambrano felicitó a la militancia joven de la tolda socialdemócrata y resaltó que se requiere de la juventud para lograr el rescate del país, por lo que también exhortó a los venezolanos en el exterior a regresar para construir un futuro para la nación.