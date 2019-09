AN aplaudió que la ONU envíe misión para investigar los crímenes del régimen

(28 de septiembre de 2019. El Venezolano).- La Asamblea Nacional calificó como un hecho histórico para el pueblo venezolano la resolución del Consejo de DDHH de la ONU, que establece el nombramiento de una misión independiente que determine las violaciones de derechos humanos ejecutadas por el régimen, porque esto permitirá una investigación objetiva, determinará responsabilidades y permitirá la aplicación de justicia.

En representación de la AN las diputadas Adriana Pichardo y Delsa Solórzano se pronunciaron sobre la resolución que establece la creación de esta misión internacional, mecanismo que empezará a funcionar antes de finalizar 2019 y debe presentar un informe con sus conclusiones en septiembre de 2020.

La diputada Pichardo señaló que desde el Parlamento venezolano se aplaude y agradece esta decisión de enviar una misión que, entre otros aspectos, investigará las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, para asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.

Señaló que esta resolución representa todas las denuncias que durante años ha venido haciendo la Asamblea Nacional y la oposición de la gravísima situación que en materia de violaciones de derechos humanos vive Venezuela.

Pichardo afirmó que los derechos humanos ya empiezan a ser una bandera para el hemisferio, que entiende como verdad todo lo denunciado, por lo que aseguró que la Asamblea será garante de que esta misión entre al país aunque el régimen trate de impedirlo.

UN LOGRO

La diputada Delsa Solórzano, vicepresidenta de Comité DDHH de la Unión Interparlamentaria Mundial, también se pronunció tras esta decisión, señalando el 27 de septiembre como un día de plácemes para el pueblo venezolano por representar un logro tras 20 años de lucha parlamentaria.

“La primera vez que pedimos investigación a la ONU fue en el 2004 y en aquel momento nos dijeron, entre palabras, que no eran suficiente lo que señalábamos y dudaban de lo que estaba ocurriendo, por lo que la AN no ha dejó de denunciar y documentar, hasta que hoy se nombra la comisión”, dijo.

Advirtió Solórzano que el tiempo de la impunidad para el régimen terminó y habrá justicia, ya que las comisiones de investigación que se instalaran buscan determinar hechos víctimas y responsables. Precisó que ya no serán más informes genéricos, sino que determinarán culpabilidades y responsabilidades, insumos fundamentales para que además la Corte Penal Internacional determine sanciones a los violadores de derechos humanos en Venezuela.

CCN