Josef Martínez renunció a la selección Vinotinto mientras esté el entrenador Dudamel

#NoticiasEV El delantero venezolano, @josefmartinez17 , renuncio a la selección nacional mientras que el técnico @rafaeldudameldt se encuentre a cargo de "La Vinotinto". A través de un comunicado emitido por las redes sociales, Martínez indica que "en tiempos recientes he sufrido más de lo que he disfrutado estando con ese gran amor llamado La Vinotinto. No andaré con rodeos, nunca ha sido mi forma de ser. La razón es clara y específica: una relación profesional cada ves más deteriorada con el actual seleccionador nacional absoluto. Ya son tres años padeciendo un trato que no se corresponde con el compromiso total que siempre he demostrado hacia la selección. Estando en la cancha, en el banco de suplentes o en las tribunas. Me ha tocado estar en todos esos espacios. Y los he aceptado y honrado sin pedir explicaciones, ya sea cuando juego o cuando no. Aquí el motivo de mi profundo malestar, dolor, tristeza y decepción no es el deportivo, es emocional: desgaste anímico cada vez que voy a la selección actualmente, producto del comportamiento hacia mi persona de quien la lidera desde el cuerpo técnico. Siendo la Copa América 2019 el evento que más me afectó emocional y deportivamente. La pasé realmente mal". . . #EVNews #Vinotinto #JosefMartinez #Deportes #Futbol