Arria: Duque reveló los nexos de la dictadura chavista con los narcoterroristas

(27 de Septiembre del 2019. El Venezolano).- El líder de la oposición venezolana, Diego Arria, y ex presidente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmó que la denuncia del Presidente de Colombia, Iván Duque, al régimen dictatorial de Nicolás Maduro ante la organización, donde entregó un dossier que revela los nexos de la dictadura chavista con los grupos narcoterroristas neogranadinos.

Durante una entrevista a NTN24 afirmó que “yo nunca he visto una denuncia más contundente, firme y documentada como la que hizo el presidente Duque, al igual que la que hizo el canciller Holmes Trujillo, me sentí Colombiano, nunca he visto algo semejante en las Naciones Unidas".