Bloque Parlamentario 16 de Julio rechazó reincorporación de diputados chavistas

(25 de septiembre de 2019. El Venezolano).- El Bloque Parlamentario 16 de Julio, coalición de parlamentarios opositores, rechazó este miércoles la reincorporación de los diputados chavistas a la Asamblea Nacional (AN), quienes estuvieron ausentes por más de dos años.

"La Constitución y la justicia no se negocian. Los diputados de la Fracción 16J no apoyamos la reincorporación de estos ex diputados. Ellos abandonaron su cargo hace dos años y estamos convencidos que esto es una operación para tomar el control de la AN", dijo en rueda de prensa el parlamentario Biagio Pilieri.

A su juicio, la junta directiva presidida por Juan Guaidó ha cometido un error al permitir la reincorporación de los personeros del régimen, en violación de los artículos 187.20, 191 y 197 de la Constitución, "que los dejan sin investidura".

Pilieri propuso que en la próxima sesión de la AN, se incorpore en el orden del día el debate de la pérdida de investidura. "Los que no resultaran nuevamente reincorporados, si quieren volver, tienen el palco de invitados para que puedan desde allí ver una nueva sesión".

"Aplaudimos los avances en el TIAR, fuimos la primera fracción en pedirlo dentro de la AN, hoy el TIAR está más vivo que nunca, gracias a la fuerza ciudadana. El TIAR es la amenaza real para el régimen", agregó el diputado.