Venezolana curará exposición sobre migraciones en Perú

(24 de septiembre del 2019. El Venezolano).- La venezolana Fabiola Arroyo llegó a Perú en 2017 y hoy es la encargada de curar la muestra “Crónicas Migrantes: historias comunes entre Perú y Venezuela” en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Lima.

“Éramos un país de acogida migratoria y de pronto nos convertimos en uno de emigrantes”, relató Arroyo al diario “El Comercio” desde la sala 2 del MAC Lima, donde se presenta la exposición “Crónicas Migrantes. Historias comunes entre Perú y Venezuela”, hecha bajo su curaduría.

Fabiola Arroyo explicó a “El Comercio” que la muestra no hubiera sido posible si “quedaba encerrada en Venezuela”, ya que pasaporte estaba próximo a vencerse y no le quedaba otra opción que irse. “Nada ni nadie me iba a garantizar la renovación del documento. Esa es considerada una situación de emergencia. Fue una experiencia muy difícil. Mi familia y yo formamos parte de esta oleada migratoria”, dijo.

Arroyo tiene formación en literatura hispanoamericana y se ha dedicado a las artes visuales y culturales. Asimismo, trabajó muchos años en educación, investigación y curaduría en museos venezolanos. Tras residenciarse en Perú, prosiguió una investigación iniciada en 2016 y centrada en la temática migratoria.

“Tratando de entender el fenómeno y trabajando con arte, empecé a revisar lo que se venía haciendo desde las prácticas contemporáneas. En Lima seguí con el estudio y empecé a identificar a artistas peruanos que estaban haciendo nuevas producciones que incluían el tema venezolano y también vi obras de artistas peruanos que hablaban sobre la migración peruana. Empecé a ver esas relaciones y en un momento determinado me puse en contacto con el museo. Ellos me pidieron una propuesta concreta. Así surgió “Crónicas Migrantes”, precisó Arroyo.

La exposición consta de propuestas textiles, sonoras, video performance, collages, dibujos, libros y fotolibros de más de treinta artistas peruanos y venezolanos. Se reflexiona sobre la actual crisis venezolana y se rememoran desplazamientos forzados, coyunturas y migraciones extremas de la historia peruana.

“Crónicas Migrantes. Historias comunes entre Perú y Venezuela”, se exhibirá hasta el 2 de febrero de 2020 en sala 2 del MAC Lima.

