Trump en la ONU: El dictador Maduro es un títere cubano

(24 de septiembre del 2019. El Venezolano).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump llegó hasta la 74° Asamblea General de la Organización de las Nacional Unidas (ONU) y durante su discurso se refirió a Venezuela en la que destacó que “el dictador Maduro es un títere cubano, protegido por guarda espaldas cubanos. Se esconde de su pueblo mientras Cuba roba los recursos de Venezuela”.

“Las mujeres venezolanas esperan hasta 10 horas para poder comprar alimento. Miles de personas permanecen en prisión por por motivos políticos. Se realizan asesinatos extrajudiciales”, enumeró el mandatario.

Trump aseguró que “El comunismo quiere el poder para la clase que ocupa el poder. América jamás será un país socialista. El siglo pasado el socialismo mató a millones de personas, al igual que en Venezuela”.

“Estas ideologías tienen el poder de inventar nuevas formas de opresión y dominación, la libertad y la democracia debe ser protegida constantemente. Vamos a defender el derecho a la libertad de expresión, no vamos a permitir que se silencie la voz del pueblo”, destacó Trump

“Venezuela, estamos con ustedes, EEUU tiene disponible ayuda humanitaria para ustedes. Esperamos a que la libertad regrese a ese país. Nosotros defendemos los valores americanos y defendemos el derecho de los pueblos a vivir en libertad”, aseguró Trump.

“Estamos siguiendo la situación en Venezuela muy de cerca”, afirmó Trump.

Estados Unidos

“Estados Unidos es, con mucho, la nación más poderosa del mundo y debemos ser fuertes pero espero no tener que usar nunca nuestro poder. Estados Unidos no busca conflictos con ninguna nación. Deseamos paz, cooperación y beneficios mutuos con todos. Pero no cesaré en defender los intereses de Estados Unidos”, afirmó Trump.

“Bajo ninguna circunstancia, EEUU va a permitir que pisoteen nuestros derechos a la libre a la defensa. Súmense a la misión más noble que un país puede hacer, respeten su cultura, a sus ciudadanos, y hagan que sus países sean prósperos. Nada quedará fuera de su alcance mientras más grandes sean, sus alianzas serán grandes”, concluyo Trump.

Iran

Según Trump, “Irán, es el principal promotor del terrorismo. El régimen está malgastando el dinero del país en una carrera armamentista que no podemos permitir, debemos ponerle fin. Ningún gobierno debe subsidiar a Irán, y mientras siga este comportamiento, no levantaremos las sanciones.

“Durante 40 años, el mundo ha oído a los dirigentes iraníes echándole la culpa a los demás países de sus problemas. Estados Unidos nunca tolerará ese fanatismo antisemita, ese odio”, condenó Trump.

El mandatario considera que “Ha llegado el momento de que los líderes iraníes den un paso adelante y dejen de amenazar a los demás países y se ocupen en sacar adelante a su país, en fortelecer lazos con países que busquen la cooperación y el respeto”.

China

El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió el martes en la tribuna de la ONU que el tiempo de los “abusos” en materia comercial han terminado y pidió a Pekín proteger el “modo de vida democrático” de Hong Kong.

“Durante años, estos abusos” en el comercio internacional “han sido tolerados, ignorados, incluso alentados”, denunció Trump durante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde puso en tela de juicio la “globalización”. Respecto a Hong Kong dijo que el mundo espera que China respete su “tratado vinculante”, “proteja la libertad” y el “modo de vida democrático” del antiguo territorio británico.

Migración

El presidente de los EEUU, emplazó a las naciones para que unan esfuerzo en pro de acabar con el tráfico de personas “Un tercio de las mujeres que están de camino a nuestra frontera sufren abuso sexual”.

En este sentido, Trump urgió al mundo a acabar con la inmigración ilegal, defendiendo las “medidas sin precedentes” que está tomando su Gobierno.

Trump señaló la inmigración ilegal como uno de los desafíos “más críticos” a los que se enfrenta el mundo y acusó a quienes defienden la libertad de movimiento de los migrantes de estar ayudando a traficantes de personas y redes criminales.

El presidente de EEUU alabó la cooperación que los países vecinos están mostrando en materia migratoria y, especialmente, las acciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Con información de Reuters, EFE y AFP