Gobernadora del Táchira considera acusaciones del chavismo como un intento de desprestigiar a la región

(23 de septiembre del 2019. El Venezolano).-Ante la solicitud de orden de aprehensión dictada por el Ministerio Público contra funcionarios del gobierno de Táchira por supuesta “traición a la patria” al ayudar al presidente encargado Juan Guaidó a salir del territorio venezolano, la gobernadora Laidy Gómez, señaló que el poder central busca con un hecho político busca tomar el poder regional de manera ilegitima

“Es una acción que tendrá que determinarse. Le dan continuidad a un hecho del que hoy me desmarco porque es público, notorio y comunicacional que no he tenido, tengo, ni tendré, vínculos con personas que actúen al margen de la ley, ni generen violencia en el territorio venezolano”, destacó la gobernadora del Táchira.

Para Gómez los señalamientos son una infamia, una bofetada política que busca deslegitimar el ejercicio del poder político que se desarrolla en Táchira y es una difamación, al pretender asociarla a grupos al margen de la ley.

“Es público, que en el Consejo Legislativo del Táchira, el viernes pasado anunciaron que había abandono del cargo y que asumirían la gobernación los diputados de izquierda. La acción demuestra la finalidad política que hay para que el ejercicio del poder legítimo quede en manos de quienes no tienen la calificación popular, ni legitima del pueblo.

La controversia política es válida en escenarios políticos y en igualdad de condiciones, no sobre hechos falsos, injuriosos y mentirosos, eso corresponde a acciones que se refutan porque nunca se ha sido, ni se será parte de acciones al margen de la ley, precisó la mandataria del Táchira.

Gómez, dijo que está abierta a cualquier tipo de investigación que dilucide la verdad, siempre y cuando este apegadas al Código Orgánico Procesal Penal.

“No me puede afectar ninguna investigación. Si existen investigaciones por grupos irregulares que estén deteriorando la soberanía de los venezolanos que avancen”, afirmó, en una rueda de prensa según reportó El Estímulo.

Ante la pregunta si teme por lo que pueda devenir de los señalamientos hechos en su contra, la mandataria regional afirmó que como todos los venezolanos, ella también quiere tener libertad.

“Nadie quiere que lo priven de libertad por un delito que no ha sucedido o no ha cometido. Soy una mujer dirigente social, luchadora política, madre de una niña de nueve meses que todavía en las noches espera a su mamá para recibir lactancia y en una situación donde parece que no existe garantías cualquier venezolano se preocupa”.

Aclaró que no saldrá a esconderse, tampoco andará fugitiva, ni abandonará el ejercicio del poder porque no ha cometido ningún delito.

“Tengo una hija que quiero criar y educar en Venezuela y por ella no me quiero ir, ni me voy a esconder. A mi hija no le voy a enseñar que la libertad no se defiende”, recalcó.

A Laidy Gómez, nada le sorprende, teniendo en cuenta las acciones que ha venido adelantando el gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo a la mandataria si permiten que un niño muera en un hospital porque no hay medicamentos o que los estudiantes vayan a las escuelas sin comida y que los venezolanos fallezcan por diversos motivos que ellos (el régimen) no ha podido recomponer, no sorprende cualquier acción ilegitima que pretendan generar para perturbar el ejercicio del poder político en la región.

“La clase política en Táchira que se llama revolucionaria, no termina de aceptar ni comprender que el ejercicio político en la región lo está desarrollando una demócrata electa por el pueblo. Les recomiendo que si quieren llegar al poder político que se ejerce desde la gobernación del Táchira, eso se logra con votos (…) aprendan a ganarse el afecto del pueblo y a ganar unas elecciones”.