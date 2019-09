Disney revela nuevo tráiler de Frozen 2

(23 de Septiembre del 2019. El Venezolano).- Disney estrenó este lunes un nuevo tráiler de Frozen 2 en el programa de televisión matutino Good Morning America. La cinta llegará a las salas venezolanas el 29 de noviembre.

La secuela de una de las películas más exitosas de Disney continúa las aventuras de las hermanas y princesas Elsa (Idina Menzel) y Anna (Kristen Bell), así como de sus compañeros, el hombre de nieve Olaf (Josh Gad) y el cortador de hielo Kristoff (Jonathan Groff).

Este es el segundo tráiler publicado por Disney. Previamente se conoció que los protagonistas de la serie viajarían a un bosque otoñal lejos del reino de Arendelle para encontrar el origen de los poderes de Elsa y así salvar su hogar.

Chris Buck y Jennifer Lee se mantienen en la silla del director en Frozen 2, que también tendrá canciones de los compositores Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez, autores de "Let it go".

La cinta original fue un éxito total para Disney. Obtuvo, entre otros galardones, el Oscar a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original. Además, con casi 1.300 millones de dólares recaudados alrededor del mundo, se mantiene como la película animada más exitosa en las taquillas, por encima de Los Increíbles 2 (2018) de Pixar y Los Minions (2015).

Con información del Mercurio