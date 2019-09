Game of Thrones luchará por conquistar el trono de los Emmy

(21 de septiembre del 2019. El Venezolano).- La serie de HBO dirá adiós como la producción que ha recibido más nominaciones en un único año a los Emmy, luego de haber puesto el planeta de cabeza con su última temporada y su gran final en abril de este año.

Con un récord de 32 nominaciones, “Game of Thrones” llega este domingo, 22 de septiembre, como gran favorita a la batalla por los premios Emmy, su último combate ante la Academia de Televisión tras el fin de la serie, que podría decir adiós con la mayor cosecha de premios de la historia de la televisión.

Y es que a la ficción de HBO no le ha bastado con congregar a millones de personas en todo el mundo para ver en directo su esperado final, pues su última temporada dirá adiós como la producción que ha recibido más nominaciones en un único año a los Emmy, que se entregan este domingo en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

Con ese récord bajo el brazo, la historia basada en las novelas de George R.R. Martin tratará de marcar otro registro histórico: El de la serie que más premios se lleve en una misma edición.

Difícil no lo tiene, ya que debe reunir más de 13 galardones y ya ha conseguido 10, entregados en las galas previas dedicadas a los apartados técnicos como mejor vestuario y mejor composición musical.

Además, “Game of Thrones” es ya la serie más premiada en la historia de estos reconocimientos, con un total de 57 estatuillas a lo largo de sus 8 temporadas, por lo que en la gran noche de la televisión podría dejar esa marca aún más cerca del centenar.

La ficción también ha favorecido para que HBO supere este año al gigante Netflix como la plataforma con más producciones propias candidatas a esta edición.

El protagonismo acaparado por la serie de fantasía y épica en estos Emmy es tal que su reparto presentará durante la gala que, al igual que los Óscar de este año, no contará con un único conductor y repartirá esa tarea entre varias estrellas.

Además de los intérpretes de la ficción de HBO, también harán de presentadores los nominados Stephen Colbert, Viola Davis, Michael Douglas, Jimmy Kimmel, Seth Meyers y Billy Porter.

Contra “Game of Thrones” competirán por la estatuilla a mejor serie dramática “Killing Eve”, “Better Call Saul”, “Bodyguard”, “Ozark”, “Pose”, “Succession” y “This is Us”.

Donde habrá mayor competición será en el premio a la mejor serie de comedia, ya que la aclamada “The Marvelous Mrs. Maisel” que es la segunda producción más nominada en esta edición con 20 candidaturas, deberá batir a “Veep”, la sátira de las intrigas que suceden en la Casa Blanca y que se ha llevado la estatuilla