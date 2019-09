¡Violencia! Colectivos chavistas agreden a los periodistas que estaban a las afuera de la AN

View this post on Instagram

#NoticiasEV ¿Miedo a la verdad? Los colectivos del régimen de Nicolás Maduro agredieron a un grupo de periodistas que se encontraba cubriendo la protesta de profesores que iba a la @AsambleaNacional a entregar un documento. A través de un vídeo publicado por @esteninf se evidencia al delincuente como golpea a un fotógrafo. . . #EVNews #Venezuela #Docentes #Protestas #AsambleaNacional #17Sep