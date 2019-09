Jesuítas piden cambio de gobierno y de sistema en Venezuela

(16 de septiembre el 2019. El Venezolano).- El superior general de la Compañía de Jesús, el venezolano Arturo Sosa, pidió este lunes en Roma “un cambio de sistema” en Venezuela tras reconocer que la situación económica en su país es crítica.

“No sólo se necesita un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema“, aseguró en un encuentro en la sede de la prensa extranjera.

El religioso venezolano considera clave “el apoyo internacional para una transición” y pidió la realización de elecciones democráticas.

“Eso no es una utopía. En el pueblo venezolano existe una cultura democrática, que no ha olvidado y que no se debe olvidar. Hay muchos intereses y fuerzas armadas, pero la solución no es el enfrentamiento armado”, agregó según AFP.

Se trata de la misma posición que tiene la Iglesia venezolana, que en julio volvió a exigir a Nicolás Maduro que convoque nuevas elecciones como salida a la grave crisis política y económica que sufre el país.

Maduro acusa a los líderes eclesiásticos de actuar como un partido político, pero marca una diferencia con el papa Francisco, que en el pasado apoyó diálogos entre el chavismo y la oposición.