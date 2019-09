Venezuela uno de los países con menos libertad económica, según el informe del Instituto Cato

(14 de septiembre del 2019. El Venezolano).- Venezuela es uno de los países con menos libertad económica, según un informe publicado por el Instituto Cato, el cual se basa sobre las naciones con mayores libertades económicas, teniendo cambios significativos entre las naciones con mayor proyección en esta materia.

Mientras que Hong Kong y Singapur conservan las dos primeras posiciones con un puntaje de 8.91 y 8.71 de 10, respectivamente. El resto de los puntajes más altos de este año son Nueva Zelanda, Suiza, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Australia y Mauricio.

Lea También: Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en casi 2 millones 700 mil bolívares

Vale la pena señalar que Estados Unidos se encuentra entre los 5 primeros en 2017 después de haber ocupado el 12º lugar en 2014. Las clasificaciones de otras grandes economías en el índice de este año son Japón (17º), Alemania (20º), Italia (46º ), Francia (50), México (76), Rusia (85), India (79), China (113) y Brasil (120). Los 10 países con las calificaciones más bajas son: Irak, República del Congo, Egipto, Siria, República Democrática del Congo, Angola, Argelia, Sudán, Libia y, por último, Venezuela.

Asimismo, el informe destaca que las naciones en el cuartil superior de la libertad económica tuvieron un PIB promedio per cápita de US $ 36,770 en 2017, en comparación con $ 6,140 para las naciones del cuartil inferior. Además, el ingreso promedio del 10% más pobre en las naciones económicamente más libres es casi el doble del ingreso promedio per cápita en las naciones menos libres. La esperanza de vida es de 79.4 años en el cuartil superior en comparación con 65.2 años en el cuartil inferior, y las libertades políticas y civiles son considerablemente más altas en las naciones económicamente libres que en las naciones libres.

Con información de Instituto Cato