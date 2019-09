EEUU endurece política de inmigración en frontera con México

(14 de septiembre del 2019. El Venezolano).- La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó esta semana una nueva regulación de inmigración. Con ella niega el asilo a las personas que soliciten el trámite en la frontera con México.

Ken Cuccinelli, jefe interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, aplaudió la medida y aseguró que así se podrá reducir el número de casos atrasados.

La regulación le negará el asilo a los inmigrantes en la frontera con México, que no sean nacionalizados en ese país. El solicitante deberá pedir asilo en un país distinto del fronterizo con Estados Unidos.

A través de El Nuevo Herald, se conoció la historia de Juan Carlos Perla, de 36 años de edad, es un migrante de El Salvador. Se encuentra en Tijuana e intenta cruzar la frontera hacia Estados Unido y afirmó que “la gente sabe que no va a pasar. Están desesperados. A muchos no les gusta aquí. No es fácil la vida”.

El migrante explicó que así como él, sus primos han intentado pedir asilo en la frontera y no han podido entrar a Estados Unidos. Decidieron regresar a su país de origen, El Salvador.

Cubanos, haitianos y africanos también se unen a las largas filas de inmigración para pedir asilo en el país estadounidense.

