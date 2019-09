Duque: Guaidó es un defensor de la democracia y de su pueblo

View this post on Instagram

#NoticiasEV El Presidente de Colombia @ivanduquemarquez abogó por @jguaido tras las fotos publicadas junto a los jefes de los miembros de Los Rastrojos. Afirmó que "más allá de si hay fotos o no, quiero destacar que él es un titán, un héroe que está luchando por la democracia, que ha tenido la gallardía de enfrentar a un dictador". Vídeo: @vpitv . . #EVNews #Colombia #IvanDuque #Venezuela #madurodictador