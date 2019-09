Apple presentó un iPhone con triple cámara y su servicio de televisión por “streaming”

(10 de septiembre de 2019. El Venezolano).- Apple Inc anunció este martes que su servicio de televisión por “streaming” comenzará a funcionar el 1 de noviembre y costará 4,99 dólares al mes, y presentó nuevas cámaras para su iPhone, en un momento en que llega a un punto de inflexión en el que se enfoca tanto en servicios como en hardware y software.

Apple TV+ estará disponible en 100 países y los compradores de un iPhone, iPad o Mac tendrán un año de transmisión gratis, anunció la compañía.

Apple reveló además que su nuevo iPhone 11 vendrá con dos cámaras traseras, incluido un lente ultra gran angular y la próxima generación de microchips, el A13, pero pocos cambios aparentes. El precio mínimo será de 699 dólares, reseñó Reuters.

El iPhone 11 Pro, de 999 dólares, tiene tres cámaras en la parte posterior: gran angular, teleobjetivo y ultra gran angular, además puede crear videos con las tres cámaras traseras y la cámara frontal al mismo tiempo.

Apple está en un “compás de espera” hasta que lance teléfonos 5G con velocidades de datos móviles más rápidas el próximo año, dijeron analistas.

En tanto, servicios como el contenido de televisión con presencia entre otros de Oprah Winfrey, que competirá contra Netflix Inc y Walt Disney Co, podrían ser el centro de atención de los inversores.

Durante mucho tiempo, Apple destacó su ventaja competitiva sobre rivales como Samsung Electronics Co Ltd, que fabrica teléfonos, o Google de Alphabet Inc, que provee el sistema operativo Android para la mayoría de los teléfonos.

Apple promocionó controlar tanto el hardware como software, lo que resultó en productos con precios más altos en el tramo premium, que capturaron la mayor parte de las ganancias del negocio de teléfonos inteligentes.

Con la transmisión de contenido, Apple está entrando a un terreno con mucha competencia. Después de darlo a conocer en marzo, Walt Disney Co ha anunciado desde entonces un servicio de 6,99 dólares.