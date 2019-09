Ledezma: O se rompe la transición de Guaidó o se liquida y cesa la usurpación de Maduro

(09 de septiembre del 2019. El Venezolano).- Para el exalcalde metropolitano, Antonio Ledezma, es el momento oportuno para que Juan Guaidó acelere el paso y se de el cese a la usurpación.

Durante una entrevista a La Hora Digital, explicó que “la agenda propuesta por Guaidó, veo que aún no termina de producirse el cese de la usurpación, que para mí es lo urgente y medular. Sin ese acontecimiento no habrá manera de sosegar al país, ni de reabrir nuevos caminos de paz y progreso, porque Maduro es la piedra de tranca, es el obstáculo y por eso hay que expulsarlo del poder que usurpa”, expresó.

De la misma manera, Ledezma acotó que a pesar de que aumentó el respaldo internacional, la realidad que alarma aún a los venezolanos es que Maduro sigue en Miraflores, “por eso le digo a Guaidó que recuerde que el tiempo no perdona, porque no es tan piadoso como Dios”.

“Guaidó tiene una agenda por hacer realidad y comienza por invocar, de una vez por todas, el Principio de Intervención Humanitaria, que abarca desde el Concepto de Responsabilidad de Proteger, el TIAR y el articulo 187 de nuestra Constitución Nacional (…) las oportunidades hay que saberlas interpretar y la hora indica que es tiempo de escalar en las acciones porque ni con diálogo ni elecciones fraudulentas nos liberaremos de Maduro”, indicó.

A su juicio, Guaidó debe gritar como lo hizo Pedro Zaraza el 5 de diciembre de 1814, en Urica “O se rompe la Zaraza o se acaba la bovera”, es decir, “o se rompe la transición de Guaidó o se liquida y cesa la usurpación de Maduro. Eso. ¿O Guaidó triunfa con su estrategia o Maduro se mantiene en su locura de destrucción? ¿así o mas claro?”.

A continuación la entrevista completa

¿Cómo ve que van las cosas?

Si se refiere a la agenda propuesta por Guaidó, veo que aún no termina de producirse el cese de la usurpación, que para mí es lo urgente y medular. Sin ese acontecimiento no habrá manera de sosegar al país, ni de reabrir nuevos caminos de paz y progreso, porque Maduro es la piedra de tranca, es el obstáculo y por eso hay que expulsarlo del poder que usurpa.

¿El presidente Guaidó dice que se han logrado hechos muy importantes?

Si, es cierto y meritorio de reconocimiento, Juan ha hecho una epopeya, ha movilizado a la gente, se ha consolidado el respaldo internacional a nuestra causa, pero la realidad que alarma aún a los venezolanos es que Maduro está ahí, sentado en Miraflores, que estamos en septiembre y no se termina de acabar esta pesadilla, por eso le digo a Guaidó que recuerde que el tiempo no perdona, porque no es tan piadoso como Dios.

¿Qué implicaciones tiene ese mensaje?

Que no puede seguir dudando a la hora de invocar el Principio de Intervención Humanitaria, el propio Juan ha dicho recientemente que “esas mafias no entregarán el poder y por eso hay que arrebatárselos”, son palabras de Guaidó, de allí que no hay más tiempo que perder, es con una fuerza multinacional de paz como podemos sacar a esos secuestradores del poder, estamos lidiando con una corporación criminal, son mafiosos del narcotráfico y del terrorismo.

¿Usted cree que Maduro sería capaz de apresar a Guaidó?

Son capaces de eso y de mucho más, hasta de atentar contra la vida de Guaidó. Es la misma banda que opera en Colombia, los tentáculos de la FARC y del ELN o las células de Hezbolat, por eso no lo dude, ni un instante, esa gente mata, secuestra, tortura y saben que Guaidó es un referente al que tienen en la mira.

¿Y qué debe hacer entonces?

Pedir la intervención humanitaria, justificarla, para eso sobran argumentos y pruebas de que estamos invadidos por ejércitos extranjeros, de Cuba, Rusia, Irán, etc. Guaidó debe gritar como lo hizo Pedro Zaraza el 5 de diciembre de 1814, en Urica “O se rompe la Zaraza o se acaba la bovera”.

¿Eso que significa?

O se rompe la transición de Guaidó o se liquida y cesa la usurpación de Maduro. Eso. ¿O Guaidó triunfa con su estrategia o Maduro se mantiene en su locura de destrucción? ¿así o mas claro?

¿Maduro acusa a Guaidó de entregar el Esequibo?

Eso es un acto de cinismo elevado a su mayor expresión. Quienes entregaron el Esequibo, con la sumisión de militares alcahuetes, fueron Chávez y Maduro. Chávez acato las ordenes de Fidel Castro de favorecer al régimen de Guyana con sus planes de explotación de petróleo en nuestro Esequibo, entregaron nuestra fachada al atlántico, cambiaron nuestra soberanía por unos votos en la ONU y en la OEA, se cuadraron con el CARICON para ceder nuestra soberanía, esa por la que se fajaron nuestros presidentes democráticos Betancourt, Leoni y Caldera. Chávez le dio la espalda al tratado de Ginebra que dejó el laudo arbitral de 1899, como un acto nulo e irrito.

¿Guaidó va a la ONU en septiembre, que debería plantear?

Insisto, no hay que perder el foco, lo urgente y esencial es salir de estas mafias, la verdad es que están ahí, usurpando el poder y prolongan la agonía de los venezolanos. Por eso para mi lo que Guaidó debe plantear es que se conforme esa fuerza de paz multinacional para que nos ayuden a doblegar las bandas irregulares que le sirven a Maduro. También debería acordar con el presidente Trump, restablecer las operaciones de la DEA en Venezuela, así se le monta una cacería a los narcos, partiendo del hecho cierto de que nuestro país, lamentablemente, es una base de operaciones de los carteles de Colombia y de México.

¿Cómo ve a los embajadores y al nuevo equipo de gobierno de Guaidó?

Los embajadores deben dedicarse a explicar porque se justifica aplicar en Venezuela el principio de Intervención Humanitaria, porque esa es la verdadera ayuda Humanitaria que puede brindarnos la comunidad internacional. En ese horizonte Julio Borges está llamado a jugar una tarea clave dándole direccionalidad a la estrategia Internacional. Estimo que Borges como canciller y Guaidó como presidente, deberían designar agregados militares en los países que lo han reconocido como presidente legítimo. Respecto a las nuevas designaciones, creo que su equipo de gobierno necesita de una pequeña dosis de amplitud, porque el sectarismo opaca su brillo.

¿María Corina Arria y Usted, respaldarán a Juan Guaidó el próximo 5 de enero para que siga en el interinato?

Esa pregunta no la respondo porque no la contemplo en mi escenario. No pienso en que lleguemos, estoicamente, al 5 de enero, me planteo ver salir a Maduro lo antes posible. Por eso esta ecuación es innecesaria porque estoy luchando con la idea fija de que se va a producir el cese de la usurpación cuanto antes.

Con información de Sumarium