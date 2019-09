Rodolfo Saglimbeni, el venezolano elegido como nuevo director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile

(8 de septiembre de 2019. El Venezolano).- Por una amplia mayoría, los miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile aprobaron nombrar al maestro Rodolfo Saglimbeni como director titular del conjunto, cargo que asumirá durante este periodo excepcional, liderando el trabajo artístico y de programación próximo a acontecer, de lo que será el 80° aniversario de la principal orquesta chilena, en 2021.

Rodolfo Saglimbeni asumirá su cargo liderando la orquesta en su camino hacia la inauguración de una nueva sala y la celebración de sus 80 años de existencia. El director debutará como titular en el Centro Cultural Kichner, de Buenos Aires, el próximo jueves 12 de septiembre.

De nacionalidad venezolana e italiana, Saglimbeni se formó en la Real Academia de Música de Londres, donde ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, siendo galardonado con la Orden “Waraira Repano” de la Alcaldía de Caracas y la Orden “José Félix Ribas”.

Asimismo, le fue adjudicado el título honorario Aram (Associate of the Royal Academy of Music) por la Real Academia de Música de Londres. En 2014 fue nombrado por el Gobierno de Italia como “Caballero de la Orden de la Estrella de Italia”, por los logros adquiridos en el campo de las ciencias, las letras y las artes.