El talento de WillArte sigue cosechando éxitos fuera de Venezuela

(8 de septiembre de 2019. El Venezolano).- Willy Mey Peña López, conocido como WillArte (Artista, Tatuador y Pintor), nace en Caracas – Venezuela. Desde muy pequeño descubrió la pasión por el arte, en primer lugar, por el baile, el cual le abrió muchas puertas a nivel artístico en el país.

Poco tiempo paso, para que el artista siguiera explorando el arte, esta vez con la pintura, comenzó plasmándolo en prendas de vestir (franelas, suéteres, gorras y zapatos), fue allí donde nació el nombre de WillArte. Este fue el inicio de lo que más tarde pasaría a ser su marca personal.

Lo que comenzó como un pasatiempo se transformó en su pasión, ya que después de unos años su talento lo motivo a comenzar en el mundo del tatuaje, ganándose el respeto de uno de los estudios más reconocido de la cuidad de Caracas “2 VISIONES” a cargo de “Yomico Moreno” y “Darwin Enriquez” ; artistas venezolanos reconocidos a nivel mundial, fueron ellos quienes le brindaron la oportunidad de iniciar su carrera como Artista del tatuaje.

Al poco tiempo Will tomo la decisión de seguir sus sueños en los Estados unidos, donde actualmente radica. Quien lo recibe en la ciudad de Miami fue “Dharma Tattoo studio” y al poco tiempo pasó a ser parte del equipo inaugural del estudio “Ink For the soul”, ubicado en la ciudad del Doral, Miami FL.

Will Pena ha Participado en varias convenciones importantes de los Estados Unidos, entre ellas “MIAMI TATTOO ART CONVENTION, la cual se realiza anualmente en la ciudad, donde figuro con una pieza del “rey del pop” que lo hizo ganar en la categoría “black and gray”, de igual modo participo en “ATLANTA TATTOO ART CONVENTION” que reúne a los mejores del pais y el mundo, donde logro obtener 4 premios, 4to lugar “tattoo of the day” 2do lugar “médium colors”, 3er lugar “black and gray” y 1er lugar “tattoo of the day”. Luego formo parte del grupo de artistas participantes de LA TATTOO CONVENTION 2018 Y LA GOLDEN STATE CONVENTION 2018 Para Junio del 2019 fue participante de St Petes Tattoo Convention donde fue acreditado con 4 premios una vez más, estos en diferentes categorias como “third place best color portrait” 2 premios en “second place best color tattoo” y “third place black and grey tattoo”

En Agosto 2019 fue recibido nuevamente en LA tattoo convention 2019, y este diciembre hará presencia en la Convención de Puerto Rico 2019. Después de más de 3 años de trabajo, estudio y crecimiento en la ciudad de Miami, decidió emprender su propio estudio llamado MejorArte Tattoo Studio. (DORAL, FL)

Artistas, cantantes, actores venezolanos y actualmente de otras nacionalidades han pasado por su increíble talento, Nacho, Melendi, Luis Fernando Borjas de Guaco, Tomas Rincón, Tomas (The latín boy), Kent james, Jesus y Yorky, Manuel Larrad entre otros llevan los lienzos de Willarte en su cuerpo.

Su humildad, talento y determinación, ha sido la clave para su evolución, su objetivo principal es que el auge del arte de estas nuevas generaciones siga aumentando, dentro de sus muchos proyectos a futuro, existe el ampliar el espacio cultural y artístico de la comunidad patrocinando eventos dentro de su estudio, abriéndole las puertas a nuevos talentos de cualquier rama artística, arte, pintura, música, gastronomía, brindándole la oportunidad a estos talentos emergentes de exhibir su arte en este espacio.