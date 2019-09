Chevron estaría sentando las bases para retirarse de Venezuela ante vencimiento de exención

(8 de septiembre de 2019. El Venezolano).- Chevron Corp. parece estar sentando las bases para salir de Venezuela en el caso de que Estados Unidos se niegue a extender una exención que le permita continuar operando en el país, según personas con conocimiento del asunto, reseñó Bloomberg.

Durante el año pasado, la compañía con sede en San Ramón, California, actualizó algunos de sus contratos con socios en el país sudamericano para permitir la posibilidad de terminación anticipada, dijeron las personas, pidiendo no ser identificados porque la información no es pública. Según los nuevos términos, Chevron no incurrirá en penalidades por terminación anticipada y todos los pagos adeudados se prorratearán hasta la fecha de notificación.

"Chevron no se está preparando para salir de Venezuela", dijo Ray Fohr, portavoz de la compañía por correo electrónico. "Nuestros acuerdos de servicio técnico se revisan y cambian regularmente para las circunstancias comerciales y para cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables". La compañía espera que su licencia para operar se renueve en octubre.

Las nuevas disposiciones se producen a medida que Estados Unidos continúa endureciendo las sanciones contra Venezuela en un intento por derrocar a Nicolás Maduro. Chevron, la última compañía estadounidense que produce petróleo en el país, enfrenta el vencimiento del 25 de octubre de una exención especial que le permite hacer negocios allí.

Algunos de los contratos a largo plazo de Chevron se actualizaron a fines de 2018, mientras que otros acuerdos se modificaron después de que la compañía obtuviera la exención de sanciones en julio.

Si el gobierno de EE.UU. se niega a extender la exención de Chevron, la decisión pondría fin a los 100 años de historia del mayor petrolero en el país, una historia que comenzó en la década de 1920 y sobrevivió a varios golpes militares y disturbios civiles. Mientras Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell Plc y ConocoPhillips se retiraron de Venezuela, Chevron reafirmó su compromiso con el país.

La compañía ha aplicado su experiencia en la extracción de petróleo pesado de los campos petroleros de California a sus proyectos en América del Sur y, a lo largo de los años, ha ampliado su presencia mediante la construcción de una instalación para preprocesar el petróleo venenoso fangoso en grados listos para la refinería.