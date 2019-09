Guaidó desde Anzoátegui: nuestro gran enemigo hoy es la costumbre

(6 de septiembre de 2019. El Venezolano).- "Nuestro gran enemigo hoy es la costumbre", señaló este viernes el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, desde el estado Anzoátegui en marco de la organización y movilización de la Operación Libertad.

“Somos una mayoría poderosa y fuerte, ustedes tienen poder porque son líderes en sus parroquias, pueden salir a agitar conciencias, de no acostumbrarse a no tener agua, de exigir sus derechos”, agregó el también jefe de la Asamblea Nacional (AN).

Guaidó reiteró el llamado a aumentar la presión contra la dictadura para lograr el cese de la usurpación y señaló que “es el momento de construir este país (...) Evidentemente el país está en ruinas producto de la miseria de un régimen que son los únicos que no se han dado cuenta que están de salida, pero vamos bien en la fuerza para recuperar Venezuela”.

“Ya protestamos, votamos, hemos no votado, huelga de hambre, ¿qué más?, y la gran respuesta es todo. Con la gran mayoría que tenemos tenemos que seguir protestando, organizándonos, seguir presionando internacionalmente, con la mediación, porque lo tenemos todo”, sentenció.