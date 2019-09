Diputado Pirela: minorías no fueron consultadas para ratificación de Guaidó como presidente del Parlamento

(6 de septiembre de 2019. El Venezolano).- El diputado de la Asamblea Nacional (AN) por el estado Zulia, José Luis Pirela, denunció que los partidos minoritarios que conforman la Cámara no fueron consultados para la ratificación de Juan Guaidó como jefe del Parlamento venezolano en el período legislativo de 2020.

"Los diputados electos en las minorías no hemos sido consultados para ratificación de Guaidó en presidencia de la AN", dijo el parlamentario en su cuenta de Twitter. "Es una maniobra sospechosa y un debate prematuro. La Fracción 16 J no ha discutido el tema, diremos toda la verdad sobre eso sin chantajes de nadie".

Este viernes representantes de varios partidos minoritarios manifestaron su apoyo a Guaidó para que continúe ejerciendo como presidente de la AN y al frente de la encargaduría de la presidencia de la República, hasta alcanzar el cese de la usurpación.

Copeí legítimo ODCA, Proyecto Venezuela, Cuentas Claras, Fuerza Liberar, Unidos para Venezuela, Causa R, Unidad NOE, Moverse, Movimiento Republicano, PDUPL, Izquierda Democrática y Parlinve (Indígena Nacional) Proyecto Carabobo, Tison (Anzoátegui), GuajiraVen (Zulia), Aprisal (Zulia) y Sociedad del Zulia, son algunas de las organizaciones que respaldaron al actual jefe de la AN.

Cuando la oposición venezolana asumió la mayoría del Congreso en 2016, los organizaciones firmaron un acuerdo político que decía que en 2020 los diputados de los 17 partidos pequeños, casi todos con uno o hasta cuatro representantes, asumirían la directiva del Congreso.

Esos parlamentarios dejarán ahora que Guaidó siga en la presidencia rotativa anual de la Asamblea, con un total de 167 curules, aunque después del retiro en 2017 de los 55 oficialistas, la oposición quedó como única fuerza.

“Los partidos que asumiremos la presidencia del ente legislativo decimos que lo que está por delante es el interés del país (...) hasta que no cese la usurpación, el presidente de la Asamblea Nacional será Juan Guaidó”, dijo Carlos Berrizbeitia, diputado del partido minoritario Proyecto Venezuela, en conferencia de prensa.

Agregó que la decisión de los organizaciones políticas será presentada en la sesión de la Asamblea Nacional el martes a fin de que tenga el respaldo de la mayoría de los legisladores.

Berrizbeitia agregó que “si hace falta ratificar la misma directiva (Guaidó y los dos vicepresidentes) para lograr un mayor impulso, no habrá ningún problema”.

El primer vicepresidente del Congreso, Edgar Zambrano, está detenido desde mayo y es acusado de conspiración, mientras el segundo vicepresidente, Stalin González, forma parte de la delegación opositora que está en la mesa de negociación con el gobierno, bajo la mediación de Noruega.

Adicionalmente, unos 21 diputados están en embajadas, fuera del país y en la clandestinidad.