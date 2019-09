Héroes anónimos protagonizan muestra individual del fotógrafo venezolano Roberto Mata, en Miami

(05 de septiembre del 2019. El Venezolano).- Con el título Retratos Hablados: gente local, inaugurará su primera exposición individual en Miami el fotógrafo venezolano Roberto Mata, el jueves 05 de septiembre de 2019 a las 7:30 pm en los espacios de Imago art in action, en la ciudad de Coral Gables.

Un total de 15 retratos fotográficos conforman esta muestra que “rinde un pequeño gran homenaje a esos héroes anónimos que en algún momento decidieron dejar sus tierras y lograron asimilarse a una nueva cultura”, según afirma Pedro Medina León en el texto curatorial.

Personas de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, Francia, Guatemala, Haiti, India, México, Palestina, República Dominicana, Venezuela y Vietnam, son protagonistas de Retratos Hablados: gente local, muestra con la cual Roberto Mata “da el primer paso hacia una exploración por el tejido social de Miami, y ofrece una panorámica del Miami actual, muy vigente, ese que es un crisol de múltiples nacionalidades de todo el globo y que se encuentra en permanente búsqueda de una identidad propia que la defina como ciudad”, tal y como escribe Pedro Medina León.

Roberto Mata (Valencia, 1967) inicia su carrera como fotógrafo profesional en los años ochenta en el periódico El Nacional, y en 1993 abre en Caracas una escuela de fotografía que lleva su nombre, la cual amplía con una sede en Miami a partir de 2016. A la par de la docencia, trabaja como fotógrafo corporativo y editorial en diversas revistas, y desarrolla un cuerpo de trabajo que le ha hecho merecedor de reconocimientos como el Segundo Premio de la Bienal Christian Dior (1995), Premio Sebastián Garrido en la V Bienal de Artes Plásticas de Puerto la Cruz (2001), Gran Premio 31° Salón Nacional de Arte Aragua (2006) y Primer Lugar de la novena edición del Concurso Nacional de Periodismo de Investigación del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela), por el trabajo especial multimedia publicado en Prodavinci.com, Vivir Sin agua (2019). Asimismo, ha sido juez en diferentes certámenes nacionales e internacionales como, LUCEO Student Project Award (EEUU, 2013) y Poster4Tomorrow (Francia, 2014).

El trabajo de este reconocido fotógrafo venezolano será exhibido en la exposición Retratos Hablados: gente local, que se estará presentando del 05 de septiembre al 01 de noviembre de 2019 en la sede de Imago, art in action, ubicada en 165 Majorca Avenue, Coral Gables, Florida, Estados Unidos; en horario de lunes a viernes de 10:30 am a 6 pm, y sábados de 10 am a 1 pm. La entrada es libre.

