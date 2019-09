Bahamas comienza a recibir ayuda tras el devastador paso del huracán Dorian

(5 de septiembre de 2019. El Venezolano).- Los esfuerzos internacionales de ayuda se aceleraron este jueves para apoyar a los golpeados habitantes de Bahamas, donde el ministro de Salud predijo un número de muertos “asombroso” por el paso del huracán Dorian, que se dirigía hacia el norte frente a la costa de Carolina del Sur.

Imágenes aéreas de las norteñas islas Ábaco, el lugar más afectado por el huracán de categoría 5, mostraron una devastación generalizada. El puerto, tiendas, oficinas, un hospital y las pistas de aterrizaje del aeropuerto se encuentran dañadas.

El número de muertos por Dorian es oficialmente de 23, pero las autoridades continúan recuperando cuerpos, dijo a medios locales el ministro de Salud, Duane Sands, que aseguró que la cifra final será mucho mayor.

“Permítanme decir que creo que el número (de fallecidos) será asombroso”, dijo la autoridad citada por el diario The Nassau Guardian. “Nunca he vivido algo así y no quiero volver a vivir nada como esto”.

Sands reveló que solicitó ayuda a la Organización Mundial de la Salud y otras entidades. Naciones Unidas estima que más de 76.000 personas necesitan socorro humanitario después de la tormenta más dañina que haya azotado la isla.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) dijo que está organizando un puente aéreo desde Panamá de unidades de almacenamiento, generadores y oficinas prefabricadas para dos centros logísticos, así como equipos satelitales destinados a servicios de emergencia.

La agencia de la ONU asignó 5,4 millones de dólares a una operación de emergencia de tres meses para apoyar a 39.000 personas, dijo Hervé Verhoosel, portavoz del PMA.

“En una primera fase, el PMA se centrará en la adquisición y distribución inmediata de hasta 85 toneladas de comidas listas para servir para las comunidades más afectadas”, dijo Verhoosel.

Un vuelo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional aterrizó a primera hora del jueves con suficientes suministros para ayudar a 31.500 personas, reseñó Reuters.