Maluma cumplió su sueño de comprar un avión privado

(04 de septiembre del 2019. El Venezolano).- El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, cumplió su gran sueño de tener un avión privado.

A través de su cuenta de Instagram, publicó que "me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio en Colombia. Me cerraron las puertas. A parte de eso, no creían en mí. Muchos decían que no iba a llegar a ningún lado. Pues, parceros, ahora sí que vamos a llegar lejos".

El colombiano, que se ve llorando de felicidad en el video compartido, envió un mensaje de motivación a todos sus seguidores. "Sueñen sin miedo. Nunca crean en un NO como respuesta. Ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran".

Por último destacó que "este es mi legado. Inspirar y demostrar que los sueños sí se hacen realidad".