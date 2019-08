Smolansky le dice a Bachelet que migrantes no huyen por sanciones

(31 de agosto del 2019. El Venezolano).- El coordinador de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, respondió a la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que la dictadura de Nicolás Maduro es la responsable de que 4,3 millones de venezolanos se hayan visto forzados a abandonar su país.

“En mi ejercicio como coordinador de la OEA he visitado la región en el último año y medio en 20 ocasiones. He estado en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Curazao, Aruba, México y no he escuchado el primer testimonio, de miles de entrevistas que hemos hecho a migrantes y refugiados venezolanos, de que hayan abandonado el país por las sanciones”, respondió Smolansky a la expresidenta Bachelet, quien afirmó este viernes que la crisis migratoria empeorará tras la reciente Orden Ejecutiva de los Estados Unidos.

Smolansky explicó a la Alta Comisionada de Naciones Unidas las cinco razones que llevan a los venezolanos a abandonar su país, recogidas durante sus visitas a la región.

“Los venezolanos hoy se van por la crisis humanitaria reflejada en la falta de comida y medicinas. Se van por la violación sistemática y generalizada a los derechos humanos cuando hay un régimen que encarcela, tortura, reprime y asesina a quien piensa diferente e implementa el control socia con la entrega de alimentos y medicinas. También se van por el colapso económico, al tener la inflación más alta del mundo, en este caso una hiperinflación de 10.000.000%. El venezolano también se va por el colapso de los servicios básicos, al no haber electricidad ni agua. Y además, el venezolano abandona su país por la violencia generalizada, al tener uno de los índices de homicidios más altos del mundo, de 81 personas por cada 100 mil habitantes”, detalló.

Y enfatizó que esas determinantes quien las ha causado ha sido el régimen de Nicolás Maduro.

“Es el régimen de Nicolás Maduro el que, sumergiendo a los venezolanos en la pobreza y restringiendo absolutamente todas sus libertades, ha causado que 4,3 millones de venezolanos hayan abandonado su país, que estemos en una situación donde se nos tiene que dar estatus de refugiado, como lo han dicho la OEA e incluso ACNUR”, expresó.

Smolansky aseguró no tener dudas de que la única forma de que los venezolanos se dejen de ir es el retorno de la libertad, la democracia, el restablecimiento de la separación y autonomía de los poderes públicos, que haya oportunidades para el estudio, el trabajo y la inversión privada.

Nota de prensa.