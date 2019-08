TSJ chavista ordenó realizar nuevas elecciones de autoridades en la UCV

View this post on Instagram

#NoticiasEV ¡Haciendo de las suyas! La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Nicolás Maduro, ordenó realizar “elecciones” de carácter arbitrario para sustituir las autoridades de al menos nueve universidades del país. En la sentencia N° 0324, el TSJ chavista “ordena la celebración de las elecciones de las autoridades universitarias (…) con período académico vencido” en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en un plazo de seis meses. Entre las otras casas de estudios están las siguientes Universidad de los Andes (ULA), Universidad del Zulia (LUZ), Universidad de Carabobo (UC), Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” (UNEXPO) y Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Asimismo, “suspende cautelarmente la aplicación de los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades en cuanto a la forma de elección de las autoridades universitarias”. . . #EVNews #Venezuela #UCV #UC #LUZ #ULA #UCAB #universidades #ULTIMAHORA