Guaidó convocó nueva movilización para el sábado #31Ago en toda Venezuela

(28 de agosto del 2019. El Venezolano).- El Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó convocó una movilización para este sábado 31 de agosto, en todos los estados del país.

Estas declaraciones las ofreció durante una rueda de prensa en la sesión de la Asamblea Nacional, donde destacó que “este fin de semana volvemos a las calles de Venezuela. No, nos cansamos y no, no nos detendrán porque somos millones. Que lo sepa todo el mundo”.

Guadió afirmó que mundo respalda y apoya el cese de la usurpación y el proceso siguiente al mismo, además agradece la recepción de los venezolanos en los diferentes países suramericanos.