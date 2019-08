Comisión Delegada de la AN debatió sobre la Emergencia Humanitaria Compleja

(27 de agosto de 2019. El Venezolano).- Este martes, durante la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN), el segundo vicepresidente Stalin González se pronunció sobre la Emergencia Humanitaria Compleja por la que atraviesa el país, que produjo el desplazamiento de más de 4 millones de venezolanos hacia otros países en búsqueda de mejores oportunidades.

González aseveró que se trata de una crisis producida por malas decisiones en políticas públicas tomadas por el régimen de Nicolás Maduro. “No se trata de una emergencia producida por desastre natural, sino producto de la negligencia y la corrupción de un régimen que durante 20 años ha intentado someternos al fracaso de un modelo económico que nos sumergió en esta pesadilla”.

Destacó que la mala distribución de los recursos de la nación por parte de Maduro y su gabinete ha ocasionado el deterioro no solo de los servicios públicos, sino también en materia de infraestructura, educación, salud, entre otros.

“Desde este Parlamento hemos adelantado una serie de informes que han dejado evidencia la ineficiencia e ineptitud de esta administración que se ha robado y dilapidado los fondos públicos del Estado, un régimen que actúa desde la mentira y la corrupción. Esta crisis no es producto de las sanciones sino de las políticas erradas de Maduro”, dijo.

El diputado detalló algunos de los problemas que hoy aquejan a los venezolanos. “Lo que estamos viviendo hoy con el agua tiene que ver porque el último embalse de agua potable que se construyó en Venezuela fue hace 40 años, siendo el sexto país con las reservas de aguas dulces más grandes del mundo, ellos no hicieron nada para poner en marcha un plan que permitiera trasladar todo ese recurso natural del sur al norte del país”.

El segundo vicepresidente del Parlamento reiteró que Maduro se ha destacado por no rendir cuentas. “Venezuela es el único país con el caso Odebrecht donde no hay ninguna investigación de Fiscalía, no hay ni un detenido, ninguna obra que se haya concluido y todas fueron presentadas a través de un presupuesto dos y tres veces con sobreprecio”.