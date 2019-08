View this post on Instagram

#NoticiasEV ¡Luchando por la Naturaleza! Ciudadanos protestan frente al Consulado de #Brasil en Estados Unidos contra los incendios en la Amazonia. . . Se espera que las manifestaciones se extiendan a nivel mundial, en países como Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Alemania, España, Canadá. . video @TVVNoticias . . #EVnews #incendioBrasil #Amazonas #eeuu