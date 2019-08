En Noruega confirman que no ha terminado la negociación entre Guaidó y Maduro, según AL Navio

(23 de agosto del 2019. El Venezolano).- A juicio de Benedicte Bull, profesora en la Academia de Gobernanza Global de Oslo y directora la Red Noruega de Investigación sobre Latinoamérica, las conversaciones del Gobierno de Donal Trump con representantes del régimen de Nicolás Maduro “pueden ser parte de un esfuerzo de hacer caminar de nuevo la negociación entre Guaidó y Maduro”.

En una entrevista Al Navio fue consultada sobre sí van a retomarán las conversaciones de negociaciones entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro, ya que se cree que los contactos secretos entre el régimen y el gobierno de Trump implosionarían las negociaciones.

En este sentido, Bull destacó que La delegación de Guaidó están en Washington haciendo consultas y quieren retomar la negociación en Barbados. Por lo que la negociación todavía no han finalizado. Está pausada. Cuando Maduro rompió, se limitó a decir que su equipo no participaría en la sexta ronda, no que las negociaciones quedaban rotas por completo.

- Una delegación del gobierno de Noruega visitó Caracas la semana pasada. Los mediadores noruegos tantearon a las partes para ver si se retoman las conversaciones.

- Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, visitará Cuba la próxima semana. La Habana es un factor clave en esta crisis por sus lazos con Maduro. Ottawa siempre ha apostado por una solución política a la crisis de Venezuela. Además, el anuncio de Freeland se produjo luego de la reunión que mantuvo este jueves con el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo.

- Maduro quiere cambiar el mecanismo de Noruega. Como informó el diario ALnavío, el régimen pretende que en las conversaciones participe Estados Unidos de alguna u otra forma. Ya sea uniéndose a la mesa, o actuando como país observador u acompañante.

- Hay contactos secretos alto nivel entre Caracas y Washington. Primero fue el presidente de EEUU el que lo confirmó. Más tarde lo ratificó Maduro.