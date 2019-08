Caiga quién caiga ¿Estamos en el epílogo de la crisis venezolana?, por Ángel Monagas

(23 de agosto del 2019. El Venezolano).- La crisis de la gasolina, de la electricidad, del hambre, de la existencia en general, dentro de Venezuela, es solo un capítulo, de una etapa final, de un proceso que culmina y la señal de otra que comienza.

Estos tipos hicieron todo al pie de la letra para destruir un país. Cumplieron todos los protocolos. A partir de ésta dizque revolución, se desató una ola migratoria jamás vista. Cambiaron historias de familias, ciudades, estados y de todo el país. Se desintegró la familia y se afectó seriamente la paz social.

La carencia de un liderazgo opositor capaz de enfrentar exitosamente a estos tipos en dos décadas, justifica la estrategia de TORTURA SOCIAL de la Mafia que gobierna. No me cansare de repetir: El error de creer que el enemigo es una persona, cuando realmente se trata de una coordinación mundial de sistemas, con participación de organizaciones al margen de la ley, terroristas, entre otros, nos hace menos eficientes.

El control de los medios, el ataque a los comunicadores, destrucción y/o reducción del internet, garantiza la minimización del efecto de las nuevas tecnologías de la información. Mientras más desinformada este la “masa” (así nos consideran), mucho más fácil manipular su comportamiento. De eso he hablado bastante en mis columnas, como la caja de skiner. Un comportamiento no solo se puede prever sino inducir, fabricar.

Lo triste de todo esto es que, aun queriendo Guaidó un resultado distinto, el Gobierno de los Estados Unidos, actuará impulsado por sus intereses cuando mejor le corresponda. No cuando nosotros, por el hambre, por la crisis, por las muertes, pensemos que es el mejor momento. Estados Unidos entro en campaña electoral como lo anunciamos desde enero en esta columna y Trump, solo se moverá si eso le conviene para mejorar su POSICIONAMIENTO por la reelección. Venezuela en líneas generales, en la opinión pública norteamericana no tiene los niveles de “raiting” suficientes. Lo de Cuba para ellos es un “cliché”, un cuento viejo, salvo en Miami.

DENUNCIA EMPRESA RECONOCIDA NORTEAMERICANA IMPLICADA EN HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELINCUENCIA ORGANIZADA CON EL GOBIERNO VENEZOLANO





PARTE 1

CASO 3M MASSACHUSETTS

Todo indica, según la DENUNCIA, recibida por este medio, que se formalizara demanda contra el Estado Venezolano, con ocasión a hechos, actos y omisiones concretados no solo por el ciudadano Fiscal General de la República, sino también por actos y hechos concretados por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional y por Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, quienes señalan al Magistrado Arcadio Delgado. Este integrante de la Sala Constitucional, en causa en la cual era el ponente y los demás Magistrados de esa Sala Constitucional, de la comisión de un delito por resultado, donde existen pruebas, como actuaciones que dan fe, de lo fundado de la demanda, que además, el citado Magistrado, se niega a otorgar y a entregar copias certificadas de la causa que instruía, varias veces solicitadas las mismas , en el expediente 2019-126, en el cual se verifican, que la conducta como proceder, del Magistrado mencionado, han sido y fue, con el objeto de influir en el resultado final del citado proceso que instruía, para encubrir delitos de corrupción de delincuencia organizada. Que así lo indican y revelan los propios autos, en el trámite de la causa que instruyo, y graves omisiones como actos en el ejercicio de sus funciones, como fue desaplicar el instrumento procesal del DESPACHO SANEADOR de estricto cumplimiento en el procedimiento según la ley y negarse a resolver sobre la comisión de delitos contra la administración de justicia en plena instrucción de ese proceso. Por haber, incurrido en abuso de autoridad, extralimitación o usurpación de funciones, al indicar en la sentencia de la citada causa en su motivación, hechos totalmente falsos, distintos a los alegados en la causa que instruyo. Para negarse a resolver sobre la comisión de delitos contra la administración de justicia, concretado en plena instrucción de ese proceso, donde omitió, de forma deliberada, utilizar, aplicar instrumentos procesales, con el objeto de influir y modificar, los resultados del proceso, motivo por el cual desaplico instrumentos procesales a que señala la ley, que debió de utilizar y aplicarse, los cuales, indica según el denunciante, la Constitución y la Ley Orgánica del tribunal Supremo de justicia.

Queda abierto el derecho a réplica.

ESTADOS UNIDOS ¿AMIGO O ALIADO?

Conviene leer un artículo de Julio Castillo Sagarzazu “Esta socorrida frase usada en la mayoría de los debates de política internacional dicen que fue inspirada en una más explícita de Lord Palmerston, un pragmático diplomático al servicio de la Reina Victoria y quien dijo: “No tenemos aliados eternos y no tenemos enemigos perpetuos. Lo que son eternos y perpetuos son nuestros intereses y nuestra obligación es preservarlos...” “Importante traer a colación este monumento al pragmatismo cuando hoy mucho se discute en Venezuela sobre si la solución a nuestros problemas vendrá́ de nosotros mismos o de factores externos. Y si fuera el último caso, ¿Cuáles serían las razones que llevarían a la comunidad internacional a actuar más decididamente y de qué forma?”

ZULIA

MANUEL ROSALES VIENE CON TODO

A más de uno tiene sorprendido. Muchos lo acusan de “populista”, de que “”UNT es un saco roto”, etcétera. Lo cierto es que el único partido que muestra un crecimiento importante, en tanto y en cuanto se dan incorporaciones de gente “nueva” y de “experiencia”, es UN NUEVO TIEMPO. En próximos días se suma una revelación política de un partido local, a la plataforma azul del Zulia, que tienen el mismo apellido de un prócer de la independencia nacido en La Cañada. En dos Estados del Oriente, se sumaron figuras importantes, igual a nivel parroquial y municipal en Zulia. La tesis de las Barcazas para “atemperar” la crisis eléctrica del Zulia, con financiamiento aprobado como ayuda humanitaria, tiene preocupado a más de uno. Ha obligado al Gobernador Prieto a acelerar soluciones para este tema.

Es regla en política como en el béisbol: “si no haces, te hacen”. Lamento no observar nuevas caras, aunque en días pasados un gran amigo me comento, cuando llegue el momento surgirán opciones distintas. Yo por ahora no las veo. La mayoría de jóvenes (incluidos los dirigentes) se han ido y en otros casos, se quedan sin interesarse por el tema.

SECTOR GANADERO AZOTADO

Otra hecho enluta al sur del Lago de la región. La muerte del ganadero y empresario Rigoberto José Urdaneta, como otras que han sucedido, hablan de una zona completamente en manos de la delincuencia. El hecho se registró frente a Home Center de Cúcuta Colombia. La Policía Metropolitana investiga lo ocurrido. Ellos venían huyendo desde Santa Bárbara Zulia Venezuela. Su esposa resultó herida y su hija gracias a Dios salió ilesa. Como responsables del hecho señalan a una famosa banda “cobra vacunas”, aunque también circula una información de enfrentamientos familiares. Otro connotado ganadero y empresario de Maracaibo, recibió en su oficina un ataque con granadas.

NUEVA ESPARTA

Por más que uno pregunta, nadie sabe, nadie responde y nadie reclama. Las Plantas de generación eléctrica están destruidas. Se comenta de que en Punta de Piedras, hubo un gran GUISO con una compañía, como cosa rara en manos de “militares”. Los “genios” pretendían a través de “plantas de emergencia” suministrar continuamente electricidad. Millones de dólares se perdieron. Igual pasó con las plantas desalinizadoras para el agua. Margarita se muere de SED y constantemente falla la electricidad. Los turistas llegan alegres y se van muy molestos. Solo un “Hotel”, sobre el cual todo el mundo señala de propietario a un connotado dirigente y líder chavista, que tiene una residencia detrás o muy cerca del antigüo Hotel Portofino, tiene la capacidad de atender como Dios manda a los turistas. Allí El Sol sale para todos.

