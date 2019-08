A un año de la reconversión monetaria la economía de Venezuela quebró

(20 de agosto del 2019. El Venezolano).- Tras cumplir un año de la famosa reconversión del cono monetario, el cual supuestamente iba a mejorar la economía venezolana, pero fue un total fracaso, ya que diversos economistas han indicado que "no fue la solución" y"murió antes de nacer".

Los especialistas, destacan a la Prensa de Lara que la reconversión monetaria en vez de "recuperar y fortalecer el valor real de la moneda para derrotar la presión inflacionaria" como era uno de los objetivos, no mejoró la circulación del dinero en efectivo.

Para Juan Vicente León "sólo funcionó a muy corto plazo. Estuvo saliendo en los primeros meses de la medida y por eso hubo efectivo en la calle, pero en tres meses ya no servía de nada", aseguró además que quitarle cinco ceros a la moneda y pasar de bolívares fuertes a bolívares soberanos solamente sirvió para más devaluación y hacer que la moneda más alta que anunciaron no alcance ni para pagar un pasaje de transporte público.

Lea También: Julio cerró con una inflación de 33,8%

Mientras que el diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, detalló que el fracaso de la reconversión monetaria también se fundió por no ser acompañada por medidas fiscales y monetarias para disminuir la inflación "así le quiten diez ceros a la moneda". El especialista precisó que por tal razón la inflación "devora" el poder adquisitivo de los billetes, hasta el punto se quedan sin valor.

Tal caso se evidencia en las calles que los comerciantes en su mayoría no aceptan los billetes de 2 hasta 50 bolívares, hasta el punto que los de 100 también son mal vistos porque no se puede comprar nada.

Hay quienes se quejan porque son contados con los dedos de una mano los comerciantes que aceptan los billetes de menor denominación del cono monetario actual "eso murió antes de nacer, no sirve" soltó Osvaldo Torres, asegurando que hasta los bancos sólo dan billetes de 50 y que los transportistas ni siquiera los aceptan.

Asimismo, Jesús Casique, economista, aseguró que al no aceptarlos están cometiendo una ilegalidad porque aún están vigentes, pero aclara que el problema no es ese sino que la gravedad es que ya esos billetes no sirven para absolutamente nada. El consultado también indica que ninguno de los planes gubernamentales con esos cambios surtieron efecto positivo en el país.

Es de mencionar, que a partir del 13 de junio, el Banco Central de Venezuela anunció que entrarían en vigencia billetes de 10, 20 y 50 mil bolívares (antes de la reconversión eran Bs. 5 millardos), pero al parecer se quedaron cortos, porque es poco lo que se puede comprar.

"Ah mundo con Bs. 10 mil no compro ni una harina", fue la expresión de Leida Torres, haciendo referencia que con los "nuevos" billetes sólo puede comprar una cosa.

La gente comentó que con Bs. 20 mil sólo pueden comprar un kilo de pasta, pero no les alcanza para la salsa o la carne molida, mientras que con uno de 50 mil no se compran el tratamiento hipertensivos porque superan los 60 mil.