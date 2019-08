“Venus”, el documental de Emil Zabala y Alejandro Alfonzo, terminó su rodaje

(19 de agosto de 2019. El Venezolano).- Luego de mucha planificación, esta producción de Alejandro Alfonzo, Yomaira Molina y Juan Carlos Wessolossky culminó satisfactoriamente sus días de filmación. Venus es dirigida por Emil Zabala, quien ya nos sorprendió hace un par de años con Arangol, sobre el futbolista Juan Arango, considerado uno de nuestros mejores futbolistas.

En esta oportunidad Emil Zabala le echa una mirada a la fascinante historia de Jennifer Barreto Leyva, la primera Miss Universo Plum de Venezuela; una gran activista que lucha en contra de la discriminación.

“Venus” representa la historia de aquellas mujeres que aman el mundo de la moda y las pasarelas, pero que no cumplen con el canon de belleza establecido, y deben luchar para que desde sus diferencias puedan lograr su sueño.

Según nos cuenta, Alejandro Alfonzo, producir “Venus” es dar un paso al frente o alzar la voz contra aquellas personas que no valoran a otros seres humanos por su apariencia física; no se fijan en el talento, su capacidad o profesionalismo, sino que todo lo contrario se burlan o les hacen bullying, como lo llaman ahora, para intimidarlos.

Cuando decidí producir Venus, junto con Yomaira Molina y Juan Carlos Wessolossky, fue porque Emil Zabala, su director, nos comentó que en Venezuela no se sabía quien era Venus; que era necesario contar su historia para contribuir a acabar con los paradigmas y clichés de una sociedad que piensa que si tu no eres bella o no tienes unas medidas perfectas, entonces no vales nada. Teníamos que mostrarle a la gente la vida de Jennifer Barreto, nuestra Venus, y hablar de su triunfo en el modelaje y en las pasarelas.

Emil Zabala, su director, agrega que además de querer hacer un ángulo de la vida de Jennifer, fue un rodaje muy divertido, de mucho aprendizaje, rodeado de un gran equipo de profesionales, que me apoyaron y me dieron da la oportunidad de mostrar que no existe una única manera de ver el mundo y que debemos resaltar siempre que en la diversidad está el encanto de convivir y la constante deber ser que todos merecemos un espacio para expresarnos.

Venus es una producción de las casas productoras por C & E Producciones y Seven Creative Group, donde participaron excelentes profesionales, como Claudia González en el maquillaje, Héctor Hermoso en el sonido, Freddy Salazar en la dirección de arte, Santiago Wollf en el diseño escenográfico, entre otros; un documental que está en su fase de post producción y que debe estar listo para estrenar en el 2020.