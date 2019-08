Roberto Marrero ya tiene más de 150 días en la prisión por culpa de Maduro

(19 de agosto del 2019. El Venezolano).- El Jefe del Despacho de la Asamblea Nacional (AN), Roberto Marrero, cumplió 150 días de injusta y arbitraria detención.

Fue encarcelado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del régimen de NicolásMaduro en su casa, el 21 de marzo del 2019 y se encuentra actualmente detenido en El Helicoide.

A pocos días de cumplirse 5 meses de su encarcelamiento, su hermano, Reynaldo Marrero, aseguró que el caso de su pariente es un secuestro judicial, pues desde el primer momento de su detención, los entes bajo la tutela de la dictadura de Nicolás Maduro, no han cumplido con el debido proceso.

Resaltó que aunado a las irregularidades del caso, el 27 de marzo se le imputaron varios delitos al jefe de despacho como: traición a la patria, usurpación de funciones, conspiración, ocultamiento de armas y legitimación de capitales. Hecho que sus familiares niegan completamente; ya que aseguran que no hay ninguna prueba. ‘’No hay ninguna prueba, no existe ningún expediente de estos delitos absurdos del que acusan a mi hermano’’, expresó el consanguíneo del preso político.

Lea También: Simonovis reveló información importante sobre el secuestro de Marrero

Para Reynaldo este es un juicio que se debió desestimar y finalmente otorgar la liberación de su hermano, pues lo único que han hecho es demostrar que se trata de un caso netamente político; ya que aseguró que este fue un plan de Maduro, porque así lo corrobora las declaraciones del ex director del Sebín, el general Manuel Cristopher Figuera, el pasado 4 de julio, cuando declaró desde los Estados Unidos la siguiente información.

“¿Qué hago para meterlo preso?”, recordó el general haber preguntado a Maduro durante una tensa reunión celebrada en Fuerte Tiuna menos de 72 horas antes de la detención de Marrero. “Me dijo: ‘Eso no es mi problema. Mételo preso, siémbrale armas. Ve qué haces’’

Han sido días difíciles para la familia Marrero, pues aseguran que han ocurrido momentos en los que han sido suspendidas arbitrariamente las visitas a Roberto. Sin embargo, su hermano ha indicado que se encuentra hasta los momentos, y por fortuna, bien de salud y de ánimo. ‘’Nosotros podemos verlo solo jueves y domingo, esos días nos ha demostrado estar muy fuerte de ánimo, pues considera que lo importante para él en estos momentos es Venezuela y continuar la ruta enmarcada por el Presidente Encargado de Venezuela Juan Guaidó. Ese es el ímpetu que él mantiene y estoy seguro que este régimen no lo va a doblegar’’.

Con información de Nota de Prensa