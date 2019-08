Messi, Ibrahimovic y Quintero entre los candidatos al Puskas 2019

(19 de agosto de 2019. El Venezolano).- Los días pasan y la gala para el premio The Best de la FIFA se acerca. Pero el próximo 23 de septiembre, en Milán, no solo se entregará el galardón al mejor jugador del planeta, también otro de los premios que tendrá más repercusión será el Puskas al mejor gol del 2019 y jugadores como Messi, Ibrahimovic, Quagliarella o Juan Fernando Quintero están en carrera por él.

El máximo ente del fútbol mundial anunció a los 10 goles candidatos a quedarse con el cotizado trofeo. La terna la conforman: Lionel Messi, Matheus Cunha, Zlatan Ibrahimovic, Juan Fernando Quintero, Fabio Quagliarella, Amy Rodríguez, Ajara Nchout, Billie Simpson, Andros Townsend y Daniel Zsóri.

La votación comienza este 19 de agosto para todo el público registrado en la FIFA y se cerrará el próximo 1 de septiembre. Al terminar la votación para todos los aficionados, los tres goles más elegidos pasarán a otra votación entre los FIFA Legends, quienes decidirán el ganador del ansiado trofeo, reseñó Meridiano.