Donal Trump ve Groenlandia como un negocio de bienes raíces

(19 de agosto del 2019. El Venezolano).- El presidente Donald Trump dijo el domingo que su gobierno ha discutido de manera interna la idea de adquirir Groenlandia debido a los beneficios estratégicos para Estados Unidos e insinuó que el territorio semiautónomo es una carga financiera para Dinamarca.

Hubo sorpresa y confusión después de que The Wall Street Journal reportara el jueves que el mandatario había planteado la idea de comprar Groenlandia en las últimas semanas. Autoridades groenlandesas han declarado que el territorio no está a la venta y Trump reconoció que no es una prioridad de su gobierno.

“Sólo es algo de lo que hemos hablado”, dijo Trump a la prensa cuando se le preguntó sobre el tema. “En esencia es propiedad de Dinamarca. Somos muy buenos aliados de Dinamarca. Hemos protegido a Dinamarca al igual que hemos protegido grandes porciones del mundo, así que el concepto salió a relucir”.

Durante décadas, el ejército de Estados Unidos ha operado en la Base Thule de Groenlandia, que está ubicada entre los océanos Ártico y Atlántico. La base militar estadounidense más septentrional forma parte de una red militar global de radares y otro tipo de sensores que proveen advertencias de misiles balísticos y vigilancia espacial.

“Estratégicamente es interesante y estaríamos interesados, pero hablaremos un poco con ellos. No es la primera prioridad en la lista, eso se los aseguro”, declaró el presidente.

Trump, quien ganó una fortuna en el mercado de bienes raíces de Nueva York y posee o concede licencias para operar propiedades en todo el mundo, aparentemente presentó la idea desde el punto de vista de un desarrollador inmobiliario.

“Básicamente es un acuerdo de bienes raíces a gran escala. Se pueden hacer muchas cosas. Está perjudicando enormemente a Dinamarca, porque pierden casi 700 millones de dólares al año atendiéndola. Así que la poseen con grandes pérdidas”, comentó según AP.