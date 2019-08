Cabello afirma que se reúne con los dueños del circo, no con los que trabajan para ellos

(19 de agosto del 2019. El Venezolano).- El presiente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que se reúne “con los dueños del circo, no con los que trabajan para ellos”, afirmando que la oposición venezolana liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, “trabaja para ellos”.

“Yo lo dije en el Mazo. Yo me reunía con cualquiera bajo tres condiciones: aprobado por el Presidente, hablo por Venezuela y aquí en Venezuela y yo me reúno con los dueños del circo, no con los que trabajan para ellos. La oposición trabaja para ellos”, dijo el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente -de totalidad chavista- en rueda de prensa.

“Pase lo que pase, antes del 31 de diciembre de 2020, aquí habrá elecciones parlamentarias. Quiera la oposición o no (…) Puede ser el 1 de enero. ¿Quién fija la fecha? Normalmente el CNE pero la ANC puede hacerlo y puede fijarla antes del 2020”, aseveró Cabello.

Este lunes, un alto funcionario de la administración de Donald Trump le dijo a The Associated Press (AP) que Cabello, considerado el hombre más poderoso de Venezuela después de Maduro, se reunió en julio con alguien que está en estrecho contacto con la administración de Trump.

“Lo más importante que puede escribir AP sobre esas conversaciones es que aquí va a haber elecciones antes de 2020″, respondió Cabello y se refirió a la nota publicada por la agencia francesa como “mentiras” y “manipulaciones”.

“EEUU no tiene que meter ni sus manos ni sus garras en Venezuela. Quien los ha metido ha sido la oposición”, agregó.