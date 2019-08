¿Miedo al humor? Seniat suspendió presentaciones de Emilio Lovera en El Hatillo

(18 de agosto de 2019. El Venezolano).- Es el mismo modus operandi. El régimen madurista, a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), suspendió las presentaciones del reconocido comediante venezolano, Emilio Lovera, pautadas para este fin de semana en el anfiteatro de El Hatillo, Distrito Capital.

Los funcionarios del Seniat, quienes llegaron "como en otras oportunidades" hasta la sede del anfiteatro el sábado, con órdenes de suspender el show. Alegaron que les parecía sospechoso que ni el humorista ni su compañía haya hecho su declaración de impuestos durante el último año.

A lo que Lovera respondió mediante un comunicado publicado en sus redes sociales: “no se puede declarar lo que no se ha ganado, y no se ha ganado nada en el último año porque prácticamente no he trabajado”.

Según sus palabras, en junio del año pasado fue diagnosticado con cáncer de colon y, debido a la naturaleza de la enfermedad, más a las complicaciones del tratamiento, se retiró temporalmente de los escenarios para curarse.

El intérprete de personajes icónicos de la comedia venezolana, como "el Junior" y "Perolito", señaló que devolverá el importe del ticket a quien lo requiera y sentenció que buscará la manera de evadir la censura del régimen madurista porque “no me rindo ante ningún tipo de cáncer”.

Por su parte, el alcalde del municipio El Hatillo, Elías Sayegh, se pronunció en apoyo al comediante. "Toda mi solidaridad con Emilio Lovera! Estaba todo listo en nuestro Anfiteatro de #ElHatillo para la presentación de uno de los más grandes humoristas de nuestro país! Abiertos para que se presente cuando él quiera en cualquiera de nuestros espacios!", dijo mediante Twitter.

