Familiares de militares presos en Ramo Verde exigen fe de vida (+vídeos)

(18 de agosto de 2019. El Venezolano).- Familiares del sargento Luis Bandres Figueroa y el teniente Luis Mogollón, presos en la cárcel de militar de Ramo Verde, exigieron fe de vida ya que desde el viernes están incomunicados y temen por sus vidas. A ambos les fue suspendida la visita.

A través de un video difundido por Foro Penal, la madre del teniente Mogollón, alertó que su hijo no ha recibido la atención médica requerida por padecer linfoma no hodgkin. "Necesito saber qué está pasando. Mi hijo tiene convulsiones porque el Estado no se ha hecho cargo de su salud y no ha sido medicado. A parte, tiene fracturas craneales que me angustia que me lo puedan maltratar y me le causen la muerte", dijo.

Por su parte, la esposa del sargento Bandres exigió una fe de vida del uniformado. "No sé si está bien físicamente. Las personas que fueron a la visita no lograron saber de Bandres. Quiero saber que está bien y que no le ha sucedido nada malo".

El teniente está detenido por su supuesta implicación en delitos de rebelión, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria, mientras que Bandres está tras las rejas por liderar el alzamiento en el comando de Cotiza el pasado 21 de enero.

Familiares de #PresosPolíticos denuncian la prohibición de visitas en Ramo Verde y que tienen a varios Presos Políticos incomunicados. Mogollón tienen medidas cautelares de la @_cidh. #LiberenAMogollon pic.twitter.com/X7ZJTFFmKB — Foro Penal (@ForoPenal) August 18, 2019