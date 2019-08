Vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano cumple 100 días detenido por el régimen de Maduro

(16 de agosto del 2019. El Venezolano), El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, cumplió 100 días desde su secuestro por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, así lo informó, su hija Soley Zambrano

En una entrevista efectuada por el programa "La Fuerza es la Unión", trasmitido por Radio Caracas Radio, Zambrano, afirmó que su padre esta “tras las rejas por defender la democracia del país".

Detalló que han sido 100 días “de incertidumbre, ya que se ha visto cómo han violado los derechos fundamentales del diputado".

Aseguró que a su padre le violan los Derechos Humanos, ya que durante estos 100 días “ no se ha podido juramentar la defensa. No entendemos cómo luego de 100 días, no existe audiencia".

De la misma manera, Zambrano destacó que el diputado “ha pedido la libertad de esos 4 trabajadores que lo acompañaban, hoy luego de 100 días no hay despacho, no hay audiencia final y las cuatro personas que lo acompañaban están tras las rejas".

Dijo que el parlamentario “no ha hecho nada, lo que ha hecho es defender un país. Ha sido un hombre que ha colaborado con la democracia venezolana. Nunca ha sido un hombre que ha hablado a través del irrespeto. Hacer política en Venezuela es muy complicado”.

“La política está siendo trancada, se ha visto empañada porque no ha habido un Gobierno eficiente. La justicia, la democracia y los derechos deben ser para todos los venezolanos”, recalcó.

Con información de Sumarium