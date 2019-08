Trump tiene interés en comprar Groenlandia a Dinamarca

(16 de agosto del 2019. El Venezolano).- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha solicitado a sus asesores y aliados la posibilidad de que su país compre Groenlandia en Dinamarca.

Es de mencionar, que Groenlandia es una isla ubicada en América del Norte, al noreste de Canadá, y cubierta por hielo en un 75% de su superficie. Sus 2,1 millones de kilómetros cuadrados hacen de ella la mayor isla del mundo, aunque habitada por tan solo unas 56.000 personas, en su mayoría de etnia inuit.

En este sentido, un aliado de la Casa Blanca dijo el jueves a The Associated Press que el presidente había discutido la compra, pero que no era serio sobre el tema. Y un asistente legislativo republicano dijo que Trump planteó la idea de comprar Groenlandia en conversaciones con legisladores lo suficiente como para dejarlos intrigados, aunque no tomaron sus comentarios en serio. Ambos hablaron a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre conversaciones privadas.

Aun así, no sería la primera vez que un mandatario estadounidense tratara de comprar la isla más grande del mundo, territorio autónomo de Dinamarca, ya que en 1946, EEUU propuso comprar la isla ártica a Dinamarca por 100 millones de dólares después de flirtear con la idea de intercambiar terrenos en Alaska por partes estratégicas de Groenlandia.

Sin embargo, la ministra de Exteriores groenlandesa Ane Lone Bagger ha descartado de inicio cualquier posibilidad. "Estamos abiertos al comercio, pero no estamos a la venta", ha dicho a Reuters.