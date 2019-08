PetroChina canceló importaciones de petróleo venezolano ante sanciones de EEUU

(16 de agosto de 2019. El Venezolano).- El madurismo está cada vez más cercado. Este viernes se conoció que la compañía de energía más grande de China suspendió las compras directas de petróleo venezolano ante el endurecimiento de las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro.

China National Petroleum Corp. (CNPC) canceló los planes de cargar cerca de cinco millones de barriles de petróleo venezolano en los barcos este mes tras la última orden ejecutiva del presidente estadounidense, reseñó Bloomberg, según fuentes con conocimiento de la situación que pidieron no ser identificadas.

CNPC se une al banco más grande de Turquía, Ziraat Bank, que cortó su relación con el Banco Central de Venezuela tras las sanciones. Las medidas representan un revés para Maduro, que ha contado con China y Rusia para mantener al país en marcha en medio de una crisis humanitaria, escasez de alimentos e hiperinflación.

China se convirtió en el principal destino para el crudo venezolano después de que se anunciaran las sanciones de Estados Unidos contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A. a fines de enero.

Venezuela puede quedarse sin opciones sin la ayuda de CNPC para exportar petróleo, una fuente principal de ingresos que financia el régimen de Maduro. Los tres cargamentos de carga de agosto cancelados por la filial de CNPC PetroChina Co. Ltd. hasta ahora no han atraído a otro comprador, según informes vistos por Bloomberg.

El 5 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva autorizando sanciones a cualquiera que brinde apoyo a Maduro. El líder de la oposición, Juan Guaidó, reconocido por la administración Trump como el líder del país, cuenta con el respaldo de más de 50 países.