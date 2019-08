Ledezma: Guaidó debe abandonar el diálogo e invocar el R2P

(16 de agosto del 2019. El Venezolano).- A juicio de el alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma, el Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, debe abandonar el diálogo e invocar el mecanismo de la ONU, R2P.

En una entrevista con el periodista Sergio Novelli en VPI, Ledezma explicó El R2P se conoce como (Responsibility to Protect) al compromiso acordado por los estados miembros de la ONU en la Asamblea General del año 2005 sobre la “Responsabilidad de Proteger”.

Destacó que le han venido diciendo al presidente del Parlamento venezolano que debe abandonar el diálogo y que debe pedir la ayuda humanitaria.

Por último, Ledezma, resaltó que “hemos venido diciéndole a Juan Guaidó no sigas por ese camino equivocado, por favor presidente Guaidó pida la intervención humanitaria. Si no sirve el diálogo, la negociación, la ley de amnistía. Ese es un diálogo piche, falso, eso no es serio, esa gente lo que está es manguareando a los factores de oposición para ganar tiempo y perpetrarse en el poder”.